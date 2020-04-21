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Шик-блеск! Памятник Ленину отмыли на площади Независимости в Минске

21.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках месячника по благоустройству в Минске «Горремавтодор» почистил и помыл памятник Ленину на площади Независимости



К слову, 22 апреля исполняется 150-лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Около 2 часов рабочий Валерий специальным раствором старательно протирал монумент. В результате он сменил темно-серый цвет на насыщенный черный с блеском.

Нижнюю часть постамента, выполненного из недешевого черного гранита лабрадорита, и ступеньки Валерий не протирал — это не его фронт работы.

Справочно

Памятник В.И.  Ленину, созданный архитектором Дома правительства Иосифом Лангбардом и скульптором Матвеем Манизером, был открыт 7 ноября 1933 г. Летом 1941 г. фашисты снесли фигуру Ленина, оставив постамент с горельефами, чтобы не портить здание Дома правительства. У них на него были особые виды. Бронзовую скульптуру Ленина, распилив, отправили в Германию…  Однако к 1 мая 1945 года вождя Октябрьской революции отлили в Ленинграде заново. С тех пор Ленин с нами!

Фото Тамары Хамицевич
 
Теги: Минск
 
 
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В рамках месячника по благоустройству в Минске «Горремавтодор» почистил и помыл памятник Ленину на площади Независимости
 
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