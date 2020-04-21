Шик-блеск! Памятник Ленину отмыли на площади Независимости в Минске









К слову, 22 апреля исполняется 150-лет со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.





Около 2 часов рабочий Валерий специальным раствором старательно протирал монумент. В результате он сменил темно-серый цвет на насыщенный черный с блеском.





Нижнюю часть постамента, выполненного из недешевого черного гранита лабрадорита, и ступеньки Валерий не протирал — это не его фронт работы.





Справочно





Памятник В.И. Ленину, созданный архитектором Дома правительства Иосифом Лангбардом и скульптором Матвеем Манизером, был открыт 7 ноября 1933 г. Летом 1941 г. фашисты снесли фигуру Ленина, оставив постамент с горельефами, чтобы не портить здание Дома правительства. У них на него были особые виды. Бронзовую скульптуру Ленина, распилив, отправили в Германию… Однако к 1 мая 1945 года вождя Октябрьской революции отлили в Ленинграде заново. С тех пор Ленин с нами!





Фото Тамары Хамицевич



