«Весеннее вдохновение»: произведения семейного творчества на весенние темы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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По ежегодной традиции в ГУО «Ясли-сад № 5 г. Несвижа» была подготовлена выставка «Весеннее вдохновение». На ней были представлены творческие работы, выполненные родителями совместно с детьми всех возрастных групп нашего детского сада. Произведения семейного творчества на весенние темы украсили фойе и внесли неповторимую атмосферу в интерьер дошкольного учреждения.

Разнообразные веночки, забавные птицы, прекрасные цветы, очаровательные куклы-весны — всё было сделано руками детей и их родителей. Работы выполнены в разных техниках: канзаши, топиарии, бумагопластике, объемной аппликации, квилинге, модульном оригами, бисероплетении, из природного материала. Дети ежедневно приходили полюбоваться на работы, часто приводили родителей — эта выставка радовала всех яркими и теплыми красками, интересными композициями, дарила заряд бодрости и хорошего настроения.

Участники удивили своей фантазией, оригинальностью и творческими способностями. Очень порадовало, что родители не остались равнодушными и вместе с детьми приняли активное участие в изготовлении поделок. Совместная продуктивная деятельность воспитанников и родителей положительно влияет на развитие семейных ценностей, помогает сплочению членов семьи, воспитывает в детях любовь к искусству и красоте. В результате у дошкольников вырабатывается трудолюбие, аккуратность, внимание к близким, уважение к труду.

Но самое главное — совместное творчество особенно запоминается детям, доставляет им радость, оставляет яркие впечатления на долгое время. Наши воспитанники испытывают гордость за прекрасно выполненные работы.

Галина СЕНЬ,

воспитатель дошкольного образования

ГУО «Ясли-сад № 5 г. Несвижа».