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«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами
Источник материала: Партизан
«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами с 1 мая. Данная информация размещена на сайте финансового учреждения, сообщает корреспондент агентства
Увеличится комиссия за перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Беларуси и отдельным видам международных карточек.
До 0,35 руб. вырастет комиссия за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.
Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки с 1 мая будет стоить 25 руб. А вот комиссия за блокировку карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) банка снизится.
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«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами с 1 мая. Данная информация размещена на сайте финансового учреждения, сообщает...
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