«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами

Увеличится комиссия за перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Беларуси и отдельным видам международных карточек.





До 0,35 руб. вырастет комиссия за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.





Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки с 1 мая будет стоить 25 руб. А вот комиссия за блокировку карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) банка снизится.