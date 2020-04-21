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«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами

21.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами с 1 мая. Данная информация размещена на сайте финансового учреждения, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Увеличится комиссия за перевыпуск карточки в случае ее утери (хищения), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Беларуси и отдельным видам международных карточек.

До 0,35 руб. вырастет комиссия за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.

Срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки с 1 мая будет стоить 25 руб. А вот комиссия за блокировку карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) банка снизится.
 
Теги: Минск
 
 
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«Беларусбанк» изменит размер комиссий по операциям с банковскими картами с 1 мая. Данная информация размещена на сайте финансового учреждения, сообщает...
 
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