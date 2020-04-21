ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оказать помощь и содействие

21.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

С 13 по 24 апреля проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».

Семья — основная ячейка общества. Развитие здоровых семейно-бытовых отношений коренным образом влияет на развитие общества и государства в целом.

Однако, в силу ряда причин и, прежде всего, социально-экономических (падение нравственности, алкоголизация населения и т.д.), в последнее время криминогенная ситуация в сфере семейно-бытовых отношений остается непростой и требует принятия своевременных мер по предупреждению совершения особо тяжких и тяжких бытовых преступлений.

Тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан наиболее опасны, так как лица, их совершившие, посягают на самое ценное, что есть у человека, — жизнь, здоровье и их последствия необратимы.

Очевидно, что пьянство является наиболее важным криминогенным условием совершения тяжких преступлений, поскольку употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

Неслучайно подавляющее большинство преступников, нарушивших общественный порядок или совершивших преступления против личности, либо до этого постоянно употребляли спиртные напитки, либо в момент совершения деяния были в состоянии опьянения.

Законом о профилактике под насилием в семье понимаются умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. Причины конфликтов между домочадцами могут быть самыми разными. Это и пьянство, и безработица, и безденежье, и, наконец, психологические особенности. В роли жертв домашнего насилия может оказаться кто угодно — мужчина или женщина, ребенок или пенсионер, безработный или достаточно обеспеченный человек. Представители разных министерств, ведомств и общественных объединений предлагают самые разные способы борьбы с домашним насилием, начиная от ограничения выпуска и продажи спиртного.

В связи с этим совершенствование мер предупреждения насильственных преступлений в семье становится одной из первостепенных задач органов внутренних дел.

В настоящее время достаточно развит институт общественных объединений, деятельность которых связана с защитой жертв насилия, созданием круглосуточных диспетчерско-информационных служб для оказания помощи пострадавшим.

Так, организованы «горячие телефонные линии», позвонив на которые лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить юридическую и психологическую помощь (8-801-100-8-801 — республиканский, работает семь дней в неделю с 8.00 до 20.00, звонок по Республике Беларусь со стационарного телефона бесплатный).

С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики, с 13 по 24 апреля на территории г. Несвижа и Несвиж-ского района проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».

ООПП Несвижского РОВД.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 13 по 24 апреля проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!». Семья — основная ячейка общества. Развитие здоровых семейно-бытовых
 
Новости дня
Новости разные
 
Бліжэйшым часам надвор’е чакаецца больш лагодным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика