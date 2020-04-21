Оказать помощь и содействие

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











С 13 по 24 апреля проходит республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».

Семья — основная ячейка общества. Развитие здоровых семейно-бытовых отношений коренным образом влияет на развитие общества и государства в целом.

Однако, в силу ряда причин и, прежде всего, социально-экономических (падение нравственности, алкоголизация населения и т.д.), в последнее время криминогенная ситуация в сфере семейно-бытовых отношений остается непростой и требует принятия своевременных мер по предупреждению совершения особо тяжких и тяжких бытовых преступлений.

Тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан наиболее опасны, так как лица, их совершившие, посягают на самое ценное, что есть у человека, — жизнь, здоровье и их последствия необратимы.

Очевидно, что пьянство является наиболее важным криминогенным условием совершения тяжких преступлений, поскольку употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

Неслучайно подавляющее большинство преступников, нарушивших общественный порядок или совершивших преступления против личности, либо до этого постоянно употребляли спиртные напитки, либо в момент совершения деяния были в состоянии опьянения.

Законом о профилактике под насилием в семье понимаются умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания. Причины конфликтов между домочадцами могут быть самыми разными. Это и пьянство, и безработица, и безденежье, и, наконец, психологические особенности. В роли жертв домашнего насилия может оказаться кто угодно — мужчина или женщина, ребенок или пенсионер, безработный или достаточно обеспеченный человек. Представители разных министерств, ведомств и общественных объединений предлагают самые разные способы борьбы с домашним насилием, начиная от ограничения выпуска и продажи спиртного.

В связи с этим совершенствование мер предупреждения насильственных преступлений в семье становится одной из первостепенных задач органов внутренних дел.

В настоящее время достаточно развит институт общественных объединений, деятельность которых связана с защитой жертв насилия, созданием круглосуточных диспетчерско-информационных служб для оказания помощи пострадавшим.

Так, организованы «горячие телефонные линии», позвонив на которые лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить юридическую и психологическую помощь (8-801-100-8-801 — республиканский, работает семь дней в неделю с 8.00 до 20.00, звонок по Республике Беларусь со стационарного телефона бесплатный).

С целью вовлечения широких слоев населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики, с 13 по 24 апреля на территории г. Несвижа и Несвиж-ского района проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!».

ООПП Несвижского РОВД.