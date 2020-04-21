ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Директором ФК "Волна-Пинск" стал Владимир МАМАЕВ

21.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Кадровое изменение продиктовано несколькими причинами. В последние годы не наблюдается устойчивого развития футбола, для улучшения ситуации было принято решение о реорганизации государственного спортивного учреждения «Футбольный клуб «Волна-Пинск» путем присоединения к нему УСУ «Детско-юношеская спортивная школа № 3». Это должно открыть новые возможности.




Такую позицию руководства города озвучил на встрече с объединенным коллективом председатель горисполкома Иван Ребковец. Возглавить учреждение доверено В.Мамаеву, офицеру-пограничнику запаса. Владимир Владимирович служил в Пинском пограничном отряде, руководил идеологической работой, затем являлся начальником отдела идеологической работы Брестской пограничной группы. Иван Григорьевич охарактеризовал его как руководителя, имеющего управленческий опыт и обладающего нужными профессионально-волевыми качествами. Решение поставленных задач потребует времени, однако в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть нашу профессиональную команду на высоком уровне, заключил Иван Ребковец.

Произошли изменения и в составе общественного наблюдательного совета при ФК «Волна-Пинск». И.Ребковец представил его нового председателя. Им стал Виктор Ведров.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
Фото автора
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровое изменение продиктовано несколькими причинами. В последние годы не наблюдается устойчивого развития футбола, для улучшения ситуации было принято решение...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве продлили пропускной режим до 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика