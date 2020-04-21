Источник материала: Пинский Вестник

Кадровое изменение продиктовано несколькими причинами. В последние годы не наблюдается устойчивого развития футбола, для улучшения ситуации было принято решение о реорганизации государственного спортивного учреждения «Футбольный клуб «Волна-Пинск» путем присоединения к нему УСУ «Детско-юношеская спортивная школа № 3». Это должно открыть новые возможности.







Такую позицию руководства города озвучил на встрече с объединенным коллективом председатель горисполкома Иван Ребковец.

Возглавить учреждение доверено В.Мамаеву, офицеру-пограничнику запаса. Владимир Владимирович служил в Пинском пограничном отряде, руководил идеологической работой, затем являлся начальником отдела идеологической работы Брестской пограничной группы. Иван Григорьевич охарактеризовал его как руководителя, имеющего управленческий опыт и обладающего нужными профессионально-волевыми качествами. Решение поставленных задач потребует времени, однако в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть нашу профессиональную команду на высоком уровне, заключил Иван Ребковец.



Произошли изменения и в составе общественного наблюдательного совета при ФК «Волна-Пинск». И.Ребковец представил его нового председателя. Им стал Виктор Ведров.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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