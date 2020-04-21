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Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники детей на юго-западе Японии
Источник материала: ОНТ
В Фукуоке на юго-западе Японии вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников в кафе. Об этом
Среди захваченных были дети – дочери владельца кафе, трехлетняя и шестилетняя девочки. Злоумышленник продержал людей в заложниках около шести часов, после чего полиция задержала мужчину.
Освобожденные не пострадали. Их направили в больницу для осмотра.
Задержанный мужчина ранее работал в данном кафе. По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за его увольнения.
Фото: NHK
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В Фукуоке на юго-западе Японии вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников в кафе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Среди...
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