Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники детей на юго-западе Японии

Источник материала: ОНТ

В Фукуоке на юго-западе Японии вооруженный ножом мужчина захватил несколько заложников в кафе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Среди захваченных были дети – дочери владельца кафе, трехлетняя и шестилетняя девочки. Злоумышленник продержал людей в заложниках около шести часов, после чего полиция задержала мужчину.

Освобожденные не пострадали. Их направили в больницу для осмотра.

Задержанный мужчина ранее работал в данном кафе. По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за его увольнения.

Фото: NHK

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