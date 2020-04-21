«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр

Источник материала: Виртуальный Брест

Гордость создателей Ружанского замка и, разумеется, его владельцев – театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Сегодня сложно представить, но он считался одним из лучших в Европе. Только представьте, 60 артистов и 40 музыкантов. Сам король Станислав Август Понятовский – частый зритель.





За время одного представления декорации могли смениться около трех раз. В тот период это было действительно редкостью. Такое встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть и итальянские, и польские, и французские.





Барочный театр – явление редкое. В Европе их сохранилось всего два – в Швеции и Чехии. У белорусского – максимальное сходство с чешским. Во время раскопок на месте восточного корпуса историки обнаружили даже фундаменты колоннад.





Владимир Казаков, научный руководитель проекта по реставрации:

Мы хотели, чтобы он был рабочим, чтобы могли не только прийти посмотреть на окружение, на интерьеры, но чтобы посмотреть маленький какой-то спектакль, как в Крумлове. Да, они проводят такие вот экскурсии и вместе с этим. Это тоже как элемент туризма, это же привлекает. Практически такого театра у нас в Беларуси не осталось, где можно было бы чисто барочный театр показать людям.





Над театральным корпусом работает бригада строителей. Возрожденный театр, по задумке, – многофункциональный общественно-культурный центр. При сохранении финансирования он откроет свои двери через три года.