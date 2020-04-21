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«Практически такого в Беларуси не осталось». В Ружанском замке возродят барочный театр
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Гордость создателей Ружанского замка и, разумеется, его владельцев – театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сегодня сложно представить, но он считался одним из лучших в Европе. Только представьте, 60 артистов и 40 музыкантов. Сам король Станислав Август Понятовский – частый зритель.
За время одного представления декорации могли смениться около трех раз. В тот период это было действительно редкостью. Такое встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть и итальянские, и польские, и французские.
Барочный театр – явление редкое. В Европе их сохранилось всего два – в Швеции и Чехии. У белорусского – максимальное сходство с чешским. Во время раскопок на месте восточного корпуса историки обнаружили даже фундаменты колоннад.
Владимир Казаков, научный руководитель проекта по реставрации:
Над театральным корпусом работает бригада строителей. Возрожденный театр, по задумке, – многофункциональный общественно-культурный центр. При сохранении финансирования он откроет свои двери через три года.
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Гордость создателей Ружанского замка и, разумеется, его владельцев – театр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня сложно представить, но он считался...
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