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Необычное шоу в знак благодарности врачам наблюдали жители Китая: светящиеся дроны – в ночном небе
Источник материала: ОНТ
Благодарность из тысячи огней. В Китае ночное небо озарили светящиеся дроны.
Необычное шоу наблюдали миллионы жителей. Беспилотники выстраивались в разные фигуры – это силуэты врачей и текст. Идея проекта сказать «спасибо» медикам и ещё раз напомнить о 76 днях карантина, которые помогли победить эпидемию.
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Благодарность из тысячи огней. В Китае ночное небо озарили светящиеся дроны. Необычное шоу наблюдали миллионы жителей. Беспилотники выстраивались в разные фигуры...
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