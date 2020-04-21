Необычное шоу в знак благодарности врачам наблюдали жители Китая: светящиеся дроны – в ночном небе

Источник материала: ОНТ

Благодарность из тысячи огней. В Китае ночное небо озарили светящиеся дроны.

Необычное шоу наблюдали миллионы жителей. Беспилотники выстраивались в разные фигуры – это силуэты врачей и текст. Идея проекта сказать «спасибо» медикам и ещё раз напомнить о 76 днях карантина, которые помогли победить эпидемию.

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