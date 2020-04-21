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Еще одна победа на счету ганцевичских активистов БРПО

21.04.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Еще одна победа на счету ганцевичских активистов БРПО

С 13 апреля в Беларуси стартовал новый онлайн-проект для школьников «Проведи время по-пионерски». Он является логическим продолжением двух сезонов проекта  БРПО и БРСМ «Клевые каникулы» и также был призван организовать для детей и подростков полезный и интересный досуг. Так, ребятам предлагался чек-лист на неделю и ежедневный комплекс разноплановых заданий, причем по расписанию с 10.00 до 21.00. Итоги онлайн-проекта подводились ежедневно, а также был выбран абсолютный победитель недели.

По итогам шестого конкурсного дня победителем стал учащийся ГУО «Мальковичская СШ» Иван Занько, который известен среди молодежи Ганцевщины как активист общественной жизни и настоящий лидер.

По информации http://gancevichi.edu.by

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С 13 апреля в Беларуси стартовал новый онлайн-проект для школьников «Проведи время по-пионерски». Он является логическим продолжением двух сезонов проекта
 
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