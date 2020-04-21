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В Барановичах пьяный на Subaru разбил 7 автомобилей
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель разбил семь автомобилей в Барановичах,
Происшествие случилось днем 20 апреля на улице Советской. По информации инспекторов, 35-летний водитель Subaru ехал в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ и напротив дома № 44 врезался в попутный Renault. После этого он столкнулся с еще пятью автомобилями.
В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель Subaru был пьян. Инспекторы составили на него административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.
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