В Барановичах пьяный на Subaru разбил 7 автомобилей

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель разбил семь автомобилей в Барановичах, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Происшествие случилось днем 20 апреля на улице Советской. По информации инспекторов, 35-летний водитель Subaru ехал в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ и напротив дома № 44 врезался в попутный Renault. После этого он столкнулся с еще пятью автомобилями.





В аварии никто не пострадал. Выяснилось, что водитель Subaru был пьян. Инспекторы составили на него административные протоколы. Теперь он будет лишен права управления на три года и заплатит крупный штраф.