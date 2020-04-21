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Около 300 тыс. рублей перечислили медикам профсоюзы Брестской области
Источник материала: ОНТ
Около 300 тысяч белорусских рублей профсоюзы Брестской области перечислили работникам здравоохранения на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих препаратов, средств индивидуальной защиты.
Позаботились и о питании тех, кто сейчас ежедневно борется за здоровье каждого из нас. Профсоюзы всегда на связи и с бывшими работниками предприятий, а ныне - одинокими пенсионерами. Кроме того, профкомы ряда предприятий предложили организовать доставку сотрудников к месту работы.
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Около 300 тысяч белорусских рублей профсоюзы Брестской области перечислили работникам здравоохранения на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих препаратов,...
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