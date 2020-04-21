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Около 300 тыс. рублей перечислили медикам профсоюзы Брестской области

21.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Около 300 тыс. рублей перечислили медикам профсоюзы Брестской области

Около 300 тысяч белорусских рублей профсоюзы Брестской области перечислили работникам здравоохранения на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих препаратов, средств индивидуальной защиты. 

Позаботились и о питании тех, кто сейчас ежедневно борется за здоровье каждого из нас. Профсоюзы всегда на связи и с бывшими работниками предприятий, а ныне - одинокими пенсионерами. Кроме того, профкомы ряда предприятий предложили организовать доставку сотрудников к месту работы. 

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Около 300 тысяч белорусских рублей профсоюзы Брестской области перечислили работникам здравоохранения на покупку дезинфицирующих и обеззараживающих препаратов,...
 
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