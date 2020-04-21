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Нет, это не НЛО. Над Беларусью снова заметили спутники Starlink
Источник материала: Tut.by
В последнее время жители европейских стран, в том числе и Беларуси, заметили в ночном небе цепочку огней. Это не НЛО и не военные самолеты — просто над Европой пролетают спутники Starlink.
В последнее время в редакцию TUT.BY поступают вопросы относительно цепочки огней в ночном небе. Судя по описанию, а также данным SpaceX, это спутники Starlink.
Так, в группе «ASTROBEL TEAM» в посте за 19 апреля
Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников.
На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая — в январе и феврале этого года, шестая — в марте. И следующий запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink запланирован на эту среду. «Учитывая более благоприятный прогноз погоды для пуска и посадки, мы теперь рассчитываем на среду, 22 апреля, в 15.37», — сообщила компания в
Следить за тем, когда спутники Илона Маска пролетят над вашим городом, можно на
Жители других стран тоже удивляются этому необычному зрелищу.
13 апреля Международная космическая станция пролетала над южной частью Индийского океана с камерами, направленными на юг в сторону Антарктиды, и засекла спутники Starlink. Позже их всех опознал астроном Марко Лангбрук из Нидерландов.
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Если вы увидите в ночном небе цепочку огней, скорее всего, это спутники Илона Маска.
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