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Нет, это не НЛО. Над Беларусью снова заметили спутники Starlink

21.04.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последнее время жители европейских стран, в том числе и Беларуси, заметили в ночном небе цепочку огней. Это не НЛО и не военные самолеты — просто над Европой пролетают спутники Starlink.


SpaceX

В последнее время в редакцию TUT.BY поступают вопросы относительно цепочки огней в ночном небе. Судя по описанию, а также данным SpaceX, это спутники Starlink.

Так, в группе «ASTROBEL TEAM» в посте за 19 апреля говорится следующее: «Сегодня вечером хорошая погода позволила понаблюдать очередной пролет спутников Starlink. Весь пролет длился около 20 минут, в течение которого невооруженным глазом был заметен полет по цепочке около 50−60 отдельных спутников. При выполнении фото на выдержке 10 секунд спутники создали треки, которые выстроились друг за другом».


Фото: ASTROBEL TEAM / ВКонтакте

Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 млрд долларов.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая — в январе и феврале этого года, шестая — в марте. И следующий запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink запланирован на эту среду. «Учитывая более благоприятный прогноз погоды для пуска и посадки, мы теперь рассчитываем на среду, 22 апреля, в 15.37», — сообщила компания в Twitter.

Следить за тем, когда спутники Илона Маска пролетят над вашим городом, можно на этом сайте. Например, если ввести в строку «Belarus-Minsk», то можно заметить, что спутники будут наблюдаться в ночном небе минимум до 25 апреля. Например, сегодня в 21.27 нужно будет посмотреть на юго-запад, а затем на восток.

Жители других стран тоже удивляются этому необычному зрелищу.

13 апреля Международная космическая станция пролетала над южной частью Индийского океана с камерами, направленными на юг в сторону Антарктиды, и засекла спутники Starlink. Позже их всех опознал астроном Марко Лангбрук из Нидерландов.

Как поясняет Софи Аллан из Национального космического центра в Лестере, эта партия спутников хорошо видна из-за сочетания низкой орбиты, ясного ночного неба и угла наклона относительно Солнца.

 
 
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Если вы увидите в ночном небе цепочку огней, скорее всего, это спутники Илона Маска.
 
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