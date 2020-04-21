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Можно ли самовольно сажать деревья возле многоквартирных жилых домов
Источник материала: СТВ
Можно ли самовольно сажать дерево вблизи многоквартирных домов, узнали в программе
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Закон это не нарушает, но есть рекомендация, что лучше это делать по согласованию?
Андрей Кузьмич:
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Можно ли самовольно сажать дерево вблизи многоквартирных домов, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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