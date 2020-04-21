Лукашенко разрешил экспорт защитных масок после насыщения внутреннего рынка

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после того, как этой продукцией будет насыщен внутренний рынок страны. Такую задачу Глава государства поставил во время посещения во вторник, 21 апреля, бобруйского предприятия «Славянка». Об этом сообщает БЕЛТА.

В свою очередь, губернатор Могилевской области Леонид Заяц доложил Президенту, что в этом регионе каждый день расходуют 20 тысяч масок, а предприятия шьют около 470 тысяч.

Александр Лукашенко отметил, что нужно продавать такую продукцию, если есть спрос.

При этом Президент подчеркнул, что экспорт можно наладить только в том случае, если в белорусских аптеках и медучреждениях будет закрыта потребность в таких масках.

Главу государства заверили, что проблем в этом плане нет. В республике шьют более двух миллионов масок в сутки.

Президент добавил, что не нужно создавать излишние запасы.

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