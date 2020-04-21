ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко разрешил экспорт защитных масок после насыщения внутреннего рынка

21.04.2020 14:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко разрешил экспорт защитных масок после насыщения внутреннего рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после того, как этой продукцией будет насыщен внутренний рынок страны. Такую задачу Глава государства поставил во время посещения во вторник, 21 апреля, бобруйского предприятия «Славянка». Об этом сообщает БЕЛТА.

В свою очередь, губернатор Могилевской области Леонид Заяц доложил Президенту, что в этом регионе каждый день расходуют 20 тысяч масок, а предприятия шьют около 470 тысяч.

Александр Лукашенко отметил, что нужно продавать такую продукцию, если есть спрос.

При этом Президент подчеркнул, что экспорт можно наладить только в том случае, если в белорусских аптеках и медучреждениях будет закрыта потребность в таких масках.

Главу государства заверили, что проблем в этом плане нет. В республике шьют более двух миллионов масок в сутки.

Президент добавил, что не нужно создавать излишние запасы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после того, как этой продукцией будет насыщен внутренний рынок страны. Такую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский принц Гарри пересадил волосы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика