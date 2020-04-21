ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Милиционеры вернули домой 5-летнего ребёнка, который ехал по трассе Р-23 на велосипеде

21.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля около восьми вечера сотрудникам Слуцкого РОВД стало известно, что по обочине трассы Р-23 на четырёхколесном велосипеде едет мальчик. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, к указанному месту незамедлительно выехал наряд ДПС. Ребёнок, ехавший в сторону Минска, был обнаружен на 108 км дороги. Рядом с несовершеннолетним находились проезжавшие мимо граждане. 

Сотрудникам милиции мальчик сказал, что его зовут Артём, однако назвать имена родителей или объяснить, где живёт, ребёнок не смог. Малыш был доставлен в Слуцкий РОВД. 

Через некоторое время выяснилось, то родители Артёма живут в Слуцке. Они гуляли с детьми во дворе дома с пяти до семи вечера. Мать и отец не сразу заметили, что их 5-летний сын уехал. Поняв, что мальчика нигде не видно, родители начали искать сами, а в девять вечера позвонили в милицию, где им сообщили, что малыш, успевший проехать 3 километра, уже найден. 

Артём возвращён домой. С его матерью и отцом проведена профилактическая беседа. Отмечается, что родители характеризуется положительно, воспитывают пятерых детей. 

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 19 апреля около восьми вечера сотрудникам Слуцкого РОВД стало известно, что по обочине трассы Р-23 на четырёхколесном велосипеде едет мальчик.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко разрешил экспорт защитных масок после насыщения внутреннего рынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика