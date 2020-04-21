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Неофициально: Минский подшипниковый завод до 11 мая уходит на карантин
Источник материала: Партизан
Решение было принято в срочном порядке сегодня днём.
Как сообщают источники телеграм-канала Nexta, простой связан с вынужденной изоляцией сотрудников — на предприятии как минимум несколько подтверждённых случаев COVID-19.
При этом совсем без денег семьи заводчан не останутся — всем работникам обещают выплачивать 2/3 от средней зарплаты
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Решение было принято в срочном порядке сегодня днём.
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