Неофициально: Минский подшипниковый завод до 11 мая уходит на карантин

Как сообщают источники телеграм-канала Nexta, простой связан с вынужденной изоляцией сотрудников — на предприятии как минимум несколько подтверждённых случаев COVID-19.





При этом совсем без денег семьи заводчан не останутся — всем работникам обещают выплачивать 2/3 от средней зарплаты







