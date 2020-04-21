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Неофициально: Минский подшипниковый завод до 11 мая уходит на карантин

21.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение было принято в срочном порядке сегодня днём.

Как сообщают источники телеграм-канала Nexta, простой связан с вынужденной изоляцией сотрудников — на предприятии как минимум несколько подтверждённых случаев COVID-19. 

При этом совсем без денег семьи заводчан не останутся — всем работникам обещают выплачивать 2/3 от средней зарплаты
 
 
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Решение было принято в срочном порядке сегодня днём.
 
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