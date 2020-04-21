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Барановичский школьник сделал робота из мусора и вышел с ним в финал республиканского конкурса. Поддержите его!

21.04.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Больше сотни школьников со всей Беларуси приняли участие в 11-м республиканском турнире робототехники «Планета Креатив». В финал вышли только 12 участников. Единственным финалистом от нашего города стал ученик 7 «Б» класса СШ №10 Даниил Груца. Станет ли он победителем турнира, решит зрительское голосование. Мальчик надеется на поддержку земляков.

Барановичский школьник сделал робота из мусора и вышел с ним в финал республиканского конкурса. Поддержите его!

Даниил Груца и его изобретение. Фото: архив семьи

Турнир по робототехнике «Планета Креатив» проводится ежегодно при поддержке Академии наук Беларуси. Его цель – развивать и поддерживать в детях интерес к инновациям и творчеству. В этом году перед всеми конкурсантами (а их собралось больше сотни из разных уголков Беларуси, в том числе пятеро от Барановичей) поставили одну задачу – изготовить агроробота из подручных материалов. Но что конкретно этот робот будет делать на земле и какие материалы пойдут на его создания – это уже фантазия юных участников и их взрослых помощников – педагогов и родителей.

Несмотря на то, что 13-летний барановичский школьник Даниил Груца обожает математику и физику и часто участвует в различных конкурсах (фото круглого отличника даже висит в родной школе на «доске почета»), робота он изобретал впервые. Но облегчать себе задачу не стал. Наоборот, сразу решил, что раз уж речь об агророботе, он должен быть многофункциональным и уметь выполнять весь цикл сельхозработ: от подготовки почвы до сбора урожая.

На то, чтобы придумать и создать прототип, у мальчика и его родителей, которые помогали юному изобретателю с механикой и съемками презентационного видеоролика, ушло порядка 1,5 месяцев. А самого робота, по словам родителей Даниила, переделывали трижды. Но в итоге труды юного изобретателя и его команды были вознаграждены.

– Честно говоря, я не ожидал, что мы пройдем. Но когда узнал, что только 12 человек прошли в финал и я стал единственным из Барановичей, очень сильно обрадовался. До сих пор не верится, – сказал Intex-press Даниил Груца.

Каждый участник финала снял видео о своем изобретении и выложил его в интернет. Победителя турнира будут определять по количеству «лайков», которое ролики наберут в сети. Юный барановичский изобретатель с волнением следит за ходом голосования и очень надеется, что жители Барановичей его этими самыми «лайками» поддержат.

– Я пока на четвертом месте. Это тоже хорошо, но хотелось бы занять хотя бы второе, а лучше первое место. Я считаю, что мой робот этого достоин. Я очень старался, и стихи с мамой придумывали, и видео это целый день записывали. Надеюсь, наш труд оценят по достоинству, – говорит Даниил.

По словам мальчика, этот турнир многому его научил. Прежде всего, тому, что даже из мусора и хлама можно сделать что-то полезное. И теперь он мечтает стать программистом, чтобы создавать и программировать роботов.

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– Этот конкурс показал, что из чего-то ненужного всегда можно сделать что-то полезное и интересное, – рассказывает Даниил. – А когда я узнал, что мои старания не прошли даром, подумал, что точно пойду учиться на программиста и внесу свой вклад в развитие этой науки и роботостроения.

Поддержать Даниила очень просто: нужно всего лишь перейти на его канал на youtube и поставить «лайк» под видео. Голосование продлится до середины мая.

 
 
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  Больше сотни школьников со всей Беларуси приняли участие в 11-м республиканском турнире робототехники «Планета Креатив». В финал вышли только 12 участников....
 
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