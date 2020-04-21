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Фото в Instagram теперь можно делать объемными

21.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Фото в Instagram теперь можно делать объемными

Нейросеть научили превращать снимки в Instagram в трехмерные изображения прямо в браузере.

Разработчик Сириль Дианье из Google Arts создал программу, благодаря которой фото в социальной сети Instagram можно превращать в анимированные изображения или делать их трехмерными. Расширение добавлено прямо в браузер Chrome, пишет N+1.

В основе новой технологии лежит недавно представленный Facebook алгоритм, который быстро определяет объекты на переднем плане изображения, а затем дорисовывает пустые участки заднего плана на основе соседних областей. То есть нейросеть фактически улучшает испорченное фото. Код программы находится в открытом доступе, чем и воспользовался Дианье.

В будущем программист хочет упросить программу, чтобы ей могли пользоваться и люди без специальных навыков.

Источник: sb.by

 
 
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Нейросеть научили превращать снимки в Instagram в трехмерные изображения прямо в браузере. Разработчик Сириль Дианье из Google Arts создал программу,
 
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