«Горкигаз» предупреждает о мошенниках-лжегазовиках

Источник материала: Горецкий вестник

Участились случаи мошенничества под видом работы газовой службы. РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, какие работы выполняет наше предприятие и по каким причинам к Вам в дом может прийти работник газовой службы.





Основными видами работ, которые оказывает наше предприятие, являются техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также ремонт, монтаж и замена газоиспользующего оборудования.

О проведении планового технического обслуживания оборудования организация сообщает заранее — не менее чем за три дня. На информационных досках или дверях подъездов заблаговременно вывешиваются объявления с номерами телефонов, где вы можете уточнить достоверность информации и получить ответы на интересующие вас вопросы.

Гражданам необходимо представлять, как выглядит работник газовой службы. Наш работник должен быть одет в специальную одежду синего цвета со светоотражающими полосками, на костюме на груди слева должен быть нанесен логотип предприятия, а справа – бейдж сотрудника, на спине – надпись «Могилевоблгаз».





Также у многих слесарей, выполняющих технические работы, на груди присутствует видеорегистратор, для улучшения качества обслуживания. Наш работник в начале визита должен представиться, предъявить служебное удостоверение, представится и объяснить цель визита.

Наши слесари, придя к человеку для выполнения работ в обязательном порядке, за-требуют договор на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования, технический паспорт на газифицированный объект и технический паспорт оборудования.

После выполнения любого вида работ наши сотрудники должны выдать акт выполненных работ и провести с потребителем газа инструктаж по Правилам пользования газом в быту, при оплате работ на месте слесарь в обязательном порядке выдает чек.

Жильцы могут проверить личность специалиста, позвонив в газоснабжающую организацию. Телефон для справок 5-80-73, 4-96-59, 4-96-17.

ПУ «Горкигаз»