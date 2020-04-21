ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Горкигаз» предупреждает о мошенниках-лжегазовиках

21.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Участились случаи мошенничества под видом работы газовой службы. РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, какие работы выполняет наше предприятие и по каким причинам к Вам в дом может прийти работник газовой службы.

 

«Горкигаз» предупреждает о мошенниках-лжегазовиках
Иллюстративное фото

 

Основными видами работ, которые оказывает наше предприятие, являются техническое обслуживание газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также ремонт, монтаж и замена газоиспользующего оборудования.

О проведении планового технического обслуживания оборудования организация сообщает заранее — не менее чем за три дня. На информационных досках или дверях подъездов заблаговременно вывешиваются объявления с номерами телефонов, где вы можете уточнить достоверность информации и получить ответы на интересующие вас вопросы.

Гражданам необходимо представлять, как выглядит работник газовой службы. Наш работник должен быть одет в специальную одежду синего цвета со светоотражающими полосками, на костюме на груди слева должен быть нанесен логотип предприятия, а справа – бейдж сотрудника, на спине – надпись «Могилевоблгаз».

 

«Горкигаз» предупреждает о мошенниках-лжегазовиках

 

Также у многих слесарей, выполняющих технические работы, на груди присутствует видеорегистратор, для улучшения качества обслуживания. Наш работник в начале визита должен представиться, предъявить служебное удостоверение, представится и объяснить цель визита.

Наши слесари, придя к человеку для выполнения работ в обязательном порядке, за-требуют договор на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования, технический паспорт на газифицированный объект и технический паспорт оборудования.

После выполнения любого вида работ наши сотрудники должны выдать акт выполненных работ и провести с потребителем газа инструктаж по Правилам пользования газом в быту, при оплате работ на месте слесарь в обязательном порядке выдает чек.

Жильцы могут проверить личность специалиста, позвонив в газоснабжающую организацию. Телефон для справок 5-80-73, 4-96-59, 4-96-17.

 

ПУ «Горкигаз»


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Участились случаи мошенничества под видом работы газовой службы. РУП «Могилевоблгаз» обращает внимание граждан, какие работы выполняет наше предприятие и по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фото в Instagram теперь можно делать объемными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика