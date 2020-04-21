Один не дома: 5-летний ребенок катался на велосипеде по трассе под Слуцком

сообщает МВД. Вечером 19 апреля около 20:10 в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение от случчанки. Женщина рассказала, что по автодороге Р-23 в направлении столицы на четырехколесном велосипеде по обочине едет мальчик, которому на вид около четырех лет,МВД.





Туда был направлен наряд ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД.





Юный велосипедист, который представился Артемом, был обнаружен на 108 км автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» в районе развязки с автодорогой Р-43 «граница Российской Федерации – Кричев – Ивацевичи».





Рядом с ребенком находились проезжавшие мимо граждане. Они остановились, чтобы узнать, что он делает на оживленной трассе. Инспекторы ГАИ доставили малыша и его велосипед в Слуцкий РОВД. К сожалению, ребенок не смог объяснить, где он живет и как зовут его родителей.









Позднее выяснилось, что родители Артема, жители Слуцка, гуляли с детьми с 17 до 19 часов во дворе дома и не заметили, как их 5-летний ребенок уехал. Не обнаружив сына и его велосипед, начали искать на ближайших улицах. Не найдя, около 21 часа обратились в милицию. Там им и сообщили, что ребенок уже ждет их в РОВД.





Оказалось, что мальчик из многодетной семьи - у малыша еще четверо братьев и сестер, не удивительно, что его "потеряли".





К слову, маленький Артем на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около трех километров.







