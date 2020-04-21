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Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске

21.04.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Минске в лесополосе возле улицы Орловская было обнаружено мумифицированное тело мужчины. 

Как сообщает УСК по Минску, устанавливается личность человека. Назначено проведение судмедэкспертизы, чтобы узнать точную причину смерти мужчины. 

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске
Фото: УСК по Минску 

Гражданин был одет в серые штаны, белые с красно-синими вставками кроссовки, тёмно-синюю куртку. При себе у мужчины были зажигалка и деньги, а возле его тела находились красно-чёрная кепка и велосипед. 

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске
Фото: УСК по Минску 

Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске
Фото: УСК по Минску 

Если вы располагаете сведениями о личности гражданина, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11. 

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Минске в лесополосе возле улицы Орловская было обнаружено мумифицированное тело мужчины.  Как сообщает УСК по Минску,...
 
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