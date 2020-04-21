|
Мумифицированное тело мужчины обнаружено в лесу в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Минске в лесополосе возле улицы Орловская было обнаружено мумифицированное тело мужчины.
Как
Гражданин был одет в серые штаны, белые с красно-синими вставками кроссовки, тёмно-синюю куртку. При себе у мужчины были зажигалка и деньги, а возле его тела находились красно-чёрная кепка и велосипед.
Если вы располагаете сведениями о личности гражданина, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Днём 15 апреля в Минске в лесополосе возле улицы Орловская было обнаружено мумифицированное тело мужчины. Как сообщает УСК по Минску,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)