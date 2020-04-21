Лукашенко приказал «жестко разобраться» с завышающими цены на маски аптеками

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Об этом президент заявил, посещая предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты. На предприятии президенту показали цеха по производству медицинских масок и бытовых повязок, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, — сказал президент. — Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру.

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается — около 470 тыс.

— Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, — подчеркнул президент. — Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать.

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля — еще пару месяцев назад в стране производили лишь 60 тыс. масок в сутки.

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться.

— Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей, — сказал он.

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы.

— Надо запас — пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же, — добавил президент. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о «Славянке».

— Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести, — подчеркнул президент.