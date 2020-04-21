Международный союз конькобежцев обновил рейтинг лучших фигуристок мира: белоруска – на 65-м месте

Источник материала: ОНТ

Международный союз конькобежцев обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Белоруска Виктория Сафонова - 65-я.

Лидером стала японка Рика Кихира, 2-ю строчку заняла Брэди Тенел из США. Третья – россиянка Анна Щербакова. В рейтинге учитывались баллы по итогам выступлений на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев.

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