|
Международный союз конькобежцев обновил рейтинг лучших фигуристок мира: белоруска – на 65-м месте
Источник материала: ОНТ
Международный союз конькобежцев обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Белоруска Виктория Сафонова - 65-я.
Лидером стала японка Рика Кихира, 2-ю строчку заняла Брэди Тенел из США. Третья – россиянка Анна Щербакова. В рейтинге учитывались баллы по итогам выступлений на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз конькобежцев обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Белоруска Виктория Сафонова - 65-я. Лидером стала японка Рика Кихира, 2-ю строчку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)