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Международный союз конькобежцев обновил рейтинг лучших фигуристок мира: белоруска – на 65-м месте

21.04.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный союз конькобежцев обновил рейтинг лучших фигуристок мира: белоруска – на 65-м месте

Международный союз конькобежцев обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Белоруска Виктория Сафонова - 65-я.

Лидером стала японка Рика Кихира, 2-ю строчку заняла Брэди Тенел из США. Третья – россиянка Анна Щербакова. В рейтинге учитывались баллы по итогам выступлений на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. 

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Международный союз конькобежцев обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Белоруска Виктория Сафонова - 65-я. Лидером стала японка Рика Кихира, 2-ю строчку...
 
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