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Десять дней ГАИ будет уделять особое внимание мотоциклистам
21.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В целях снижения числа ДТП с участием мототранспорта с 24 апреля по 4 мая пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений». Об этом SG сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.
Время акции выбрано не случайно. Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине двухколесных водителей, отметили в ГАИ.
При этом по-прежнему остается актуальной проблема недостаточного уровня дисциплинированности мотоциклистов, которая на фоне роста числа зарегистрированного в республике мототранспорта нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.
Слуцкая ГАИ напоминает, что в соответствии с законодательством:
В обоих случаях сдаются теоретический и практический экзамены.
Желающие получить водительское удостоверение на право управления мопедом (скутером) категории АМ сдают только теоретический экзамен. Для получения прав категории «А» необходимо также сдать практический экзамен:
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В целях снижения числа ДТП с участием мототранспорта с 24 апреля по 4 мая пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений». Об этом SG...
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