Десять дней ГАИ будет уделять особое внимание мотоциклистам

Источник материала: Слуцк Город





В целях снижения числа ДТП с участием мототранспорта с 24 апреля по 4 мая пройдет республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений». Об этом SG сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Время акции выбрано не случайно. Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине двухколесных водителей, отметили в ГАИ.

При этом по-прежнему остается актуальной проблема недостаточного уровня дисциплинированности мотоциклистов, которая на фоне роста числа зарегистрированного в республике мототранспорта нередко является сопутствующим фактором совершения ДТП.

Как показывает многолетняя практика, чаще всего в таких авариях травмируются и погибают молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, которые управляют мотоциклами без водительского удостоверения и нередко в состоянии алкогольного опьянения. Именно эти два условия становятся причинами тяжких последствий.

Слуцкая ГАИ напоминает, что в соответствии с законодательством:

на категории «АМ» (скутеры) и «А1» (мотоциклы объемом двигателя до 125 см3 включительно) без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления ТС допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста.

на категорию «А» (объем свыше 125 см3) – с 18-ти лет.

В обоих случаях сдаются теоретический и практический экзамены.

Желающие получить водительское удостоверение на право управления мопедом (скутером) категории АМ сдают только теоретический экзамен. Для получения прав категории «А» необходимо также сдать практический экзамен:

движение по прямой с переключением передач с низших на высшие и наоборот;

управление на минимальной скорости, не опуская ног с подножки («колейная доска»);

выполнение поворотов и разворотов малого радиуса (габаритные «круг», «змейка», «восьмерка»).



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