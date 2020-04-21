ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

21.04.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

"Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, - сказал Александр Лукашенко. - Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру".

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается - около 470 тыс. "Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, - подчеркнул Президент. - Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать".

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля - еще пару месяце назад в стране производили лишь 60 тыс. масок в сутки.

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться. "Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей", - сказал он.

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы. "Надо запас - пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же", - добавил глава государства. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о "Славянке". "Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести", - подчеркнул Президент.

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Как сообщалось, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В перечне товаров оказались одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, респираторы, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток. Запрет вывоза также касается комплектов одежды для медиков, дыхательного оборудования и некоторых других товаров. Эти товары запрещено вывозить из Беларуси вне зависимости от страны их происхождения.-0-

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Фото Максима Гучека

Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне нужны орешки»: вероломные попытки белки пробраться в дом удивили пользователей сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика