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В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.
21.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
13 апреля 2020 23:47 2970
В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.
Стало известно, что с 13 апреля в Солигорске отменили некоторые рейсы пригородных автобусов.
Меры приняты из-за значительного снижения количества пассажиров. Так, отменены рейсы «Солигорск-Язовинь» следовавшие в 7:20 и 16:05 по вторникам, «Солигорск-Боровая» в 6.05 и 15.30 по средам и «Солигорск-Болотчицы» в 6.10 и 17.30 по средам.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
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13 апреля 2020 23:47 2970 В Солигорском районе приостановлено движение...
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