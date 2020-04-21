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В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.

21.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


13 апреля 2020 23:47 2970

В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: agronews.com

Стало известно, что с 13 апреля в Солигорске отменили некоторые рейсы пригородных автобусов.

В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.

Меры приняты из-за значительного снижения количества пассажиров. Так, отменены рейсы «Солигорск-Язовинь» следовавшие в 7:20 и 16:05 по вторникам, «Солигорск-Боровая» в 6.05 и 15.30 по средам и «Солигорск-Болотчицы» в 6.10 и 17.30 по средам.

Напомним, что с 1 апреля нынешнего года в Солигорскемизменилось расписание движения пригородных автобусов. Для того, чтобы всегда быть в курсе изменений, можно скачать приложение «Автобусы Солигорск» в Google Play и в App Store.

В Солигорском районе приостановлено движение нескольких пригородных рейсов.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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13 апреля 2020 23:47 2970 В Солигорском районе приостановлено движение...
 
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