Девять способов отличить фейки в сети

Источник материала: Ежедневник

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Профессор социальной психологии Университета Миссисипи Колин Синклер рассказывает, как не поддаваться на уловки «воинов дезинформации».

Во время кризиса дезинформация особенно опасна, усугубляет наши страхи раздоры. В основном дезинформацию запускают в социальные сети, где люди часто делятся ссылками, даже не читая — отчасти потому, что реагируют на нее эмоционально, а не логически. Особенно если заголовок совпадает с тем, в чем человек и так уже уверен.

Заманчиво обвинить в этом ботов и троллей. Но на самом деле мы сами виноваты, что делимся всем подряд. Исследования подтвердили, что ложь распространяется быстрее истины — главным образом потому, что не связана теми же правилами.

Как ученый-психолог, изучающий пропаганду, я советую друзьям, студентам и коллегам обращать внимание на определенные вещи в сообщениях, которые встречаются в интернете. Это поможет защитить себя и окружающих от лжи, полуправды и некорректной интерпретации событий.

1. Пост вызвал у вас гнев, отвращение или страх?

Если что-то, что вы видите в интернете, вызывает сильные чувства — особенно возмущение, — это первый признак того, что не нужно этим делиться, по крайней мере, сразу. Скорее всего, публикация рассчитана на то, чтобы отключить ваше критическое мышление, играя на чувствах. Не поддавайтесь на эту уловку.

Вместо этого сделайте вдох.

Новость никуда не денется, пока вы потратите чуть-чуть времени, чтобы ее проверить. Если она окажется реальной, и вам все-таки захочется ею поделиться, подумайте о том, что это может поспособствовать разжиганию пожара. Входит ли это в ваши планы?

В эти беспрецедентные времена нужно быть осторожнее и не провоцировать эмоциональные вспышки. В конце концов, трансляция свежих новостей — не ваша обязанность, вы не участвуете в гонке за то, чтобы рассказать о чем-то раньше остальных.

2. Пост вызвал приятные эмоции?

У воинов дезинформации появилась новая тактика — публикация позитивных историй, которым людям хочется поделиться. Это может быть что-то похожее на правду, а может быть и какая-нибудь городская легенда. А если многие люди делятся такими сообщениями, это придает легитимность и авторитет фейковым аккаунтам, в которых они опубликованы. И потом, когда придет время, этим аккаунтам будет проще распространить полную ложь.

Также они используют другие уловки, в том числе пытаются сыграть на нашем тщеславии или раздутой самооценке. Вы, вероятно, видели посты, в которых говорилось: «Только 1% людей достаточно смелы, чтобы поделиться этим» или «Пройдите этот тест, чтобы убедиться, что вы гений». Так мошенники добиваются большого количества «шеров», создают аудиторию, а в случае «личностных опросов» или «интеллектуальных тестов» получают доступ к вашему профилю в социальных сетях.

Если вам попадается что-то подобное, и вы не можете удержаться, чтобы не кликнуть туда, просто насладитесь приятными ощущениями и двигайтесь дальше. Делитесь лучше собственными историями, а не чужими.

3. В это трудно поверить?

В статье, которую вы читаете, может утверждаться что-то необычное — например, что папа римский поддержал кандидата в президенты США, хотя раньше такого никогда не было. Астроном и писатель Карл Саган говорит, что «необычные утверждения требуют особенно прочных доказательств». Это давний философский постулат. Так что подумайте, подтверждается ли утверждение, которое вы видите, какими-либо доказательствами, а затем проверьте качество этих доказательств.

Также помните об одной причуде человеческой психологии: достаточно услышать какое-то утверждение три раза, и мозг может начать считать его правдой, даже если это ложь.

4. Пост подтверждает ваши текущие убеждения?

Читая что-то, что так хорошо соответствует вашим собственным мыслям, вам хочется сказать: «Да, это правда!» И тут же этим поделиться. А вот точки зрения, отличные от наших, мы игнорируем. Мы постоянно ищем подтверждения своим убеждениям и стараемся избежать неприятных чувств, которые появляются, если эти убеждения — особенно самые твердые — оспариваются.

Важно выявлять и признавать свои предубеждения и стараться критически относиться к статьям, с которыми вы согласны. Попытайтесь обосновать, что это утверждение неверно, а не искать подтверждение, что оно правдиво. Будьте начеку: алгоритмы настроены показывать вам то, что, по их мнению, вам понравится. Не будьте легкой добычей. Ищите другие точки зрения.

5. Я прочитать слишком много?

В фейковых сообщениях часто полно орфографических и грамматических ошибок. Если человек, который написал сообщение, не позаботился проверить правописание, он, вероятно, не проверил и факты. Иногда ошибки могут использоваться и специально, чтобы привлечь ваше внимание. (Да, ошибка в заголовке этого совета сделана специально.) А если в сообщении используется несколько разных шрифтов, это может говорить, что какой-то материал добавлен к оригиналу, или авторы пытаются намеренно привлечь внимание.

6. Этот пост — мем?

Мем — это одна или несколько картинок или коротких видеороликов, часто с наложенным текстом, которые быстро передают какую-то идею. Мемы, особенно те, которые сеют политическую рознь, — это один из новых инструментов пропаганды. В последние годы мемы очень часто используются для разжигания разногласий, особенно экстремистскими группами.

Когда мем использует смешную картинку мрачной кошки или какие-нибудь призывы «сохранять спокойствие и продолжать действовать», наш мозг считает, что это что-то смешное или, что еще хуже, безвредное. Наша защита взломана. А краткость мемов еще больше подрывает критическое мышление. Будьте настороже.

7. Каков источник?

Из надежного ли источника этот пост? Если сайт вызывает у вас подозрения, но конкретная статья кажется правдивой, я настоятельно рекомендую найти другой достоверный источник той же информации и только тогда поделиться ею. Когда вы делитесь чем-то, социальные сети и алгоритмы поисковых систем учитывают ваш репост как голос за общий авторитет сайта. Поэтому не помогайте сайтам с дезинформацией использовать вашу репутацию и ваши действия в своих недобрых целях.

8. Кто это сказал?

Политики и общественные деятели не всегда говорят правду (удивительно, правда?). Возможно, конкретный человек действительно произнес конкретное предложение, но это не означает, что само по себе это предложение правдиво. Вы можете проверить как сам факт, так и то, насколько правдивы конкретные люди.

Если ваша знакомая постит что-то сама, не ссылаясь на конкретный сайт, стоит положиться на старомодное критическое мышление, чтобы оценить ее пост. Заслуживает ли она доверия? Опирается ли она на какие-то источники? Если да, то насколько они надежны? Если для того, чтобы оценить пост, требуется слишком много усилий, возможно, лучше нажать кнопку «Мне нравится», но не «Поделиться».

9. О чем не говорят?

Если вы нашли что-то, что кажется убедительным и правдивым, посмотрите, что говорят по этому вопросу источники, политически не ангажированные. Если в них эта тема не поднимается, возможно, это заявление или история — просто предмет разговора для одной или другой стороны, а не реальная новость. Как минимум спросите себя, почему источник решил написать или поделиться этим. Было ли это попыткой сообщить и объяснить произошедшее или попыткой повлиять на ваше мышление или действия?

Чтобы защитить себя — и других людей, которые входят в ваши социальные и профессиональные сети, — будьте бдительны. Не делитесь ничем, если вы не уверены, что это правда. Не помогайте воинам дезинформации. Будьте мудрее.

The Conversation, перевод Идеономики