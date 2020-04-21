…И в модных тапках. Главный хит обувной моды этого сезона

Источник материала: Ежедневник

Грань между домашними тапочками и уличной обувью стала зыбкой не сегодня. Но теперь, когда дом для многих стал и офисом, и местом отдыха, она, кажется, окончательно стерлась.

Модели с открытой пяткой показывают на подиуме, а звезды надевают их в любой ситуации. Самое подходящее время для покупки пары слиперов!

Привычные мягкие пары без задника перестают быть сугубо домашней обувью — дизайнеры предлагают вполне уличные, а порой даже нарядные вариации.

У Gucci версии лоферов без пятки и другие модели мюлей появляются из коллекции в коллекцию. Когда-то подбитые длинноворсным мехом мюли стали мемом: их сравнивали с прической Трампа, Чубаккой и морскими свинками, но это только добавило тапочкам бренда популярности. У Gucci можно найти и простые кожаные мюли с пряжкой, и с меховой стелькой, и украшенные монограммами атласные варианты, пишет «Эсквайр» .





Дизайнер Джонатан Андерсон больше тяготеет к клогам — объемной обуви на толстой подошве. В весенне-летней коллекции JW Anderson были версии из цветного войлока, а на недавнем осенне-зимнем мужском показе — кожаные и с массивными цепями.





И еще несколько вариантов для вдохновения....















