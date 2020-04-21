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…И в модных тапках. Главный хит обувной моды этого сезона

21.04.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Грань между домашними тапочками и уличной обувью стала зыбкой не сегодня. Но теперь, когда дом для многих стал и офисом, и местом отдыха, она, кажется, окончательно стерлась.

Модели с открытой пяткой показывают на подиуме, а звезды надевают их в любой ситуации. Самое подходящее время для покупки пары слиперов!

Привычные мягкие пары без задника перестают быть сугубо домашней обувью — дизайнеры предлагают вполне уличные, а порой даже нарядные вариации.

У Gucci версии лоферов без пятки и другие модели мюлей появляются из коллекции в коллекцию. Когда-то подбитые длинноворсным мехом мюли стали мемом: их сравнивали с прической Трампа, Чубаккой и морскими свинками, но это только добавило тапочкам бренда популярности. У Gucci можно найти и простые кожаные мюли с пряжкой, и с меховой стелькой, и украшенные монограммами атласные варианты, пишет «Эсквайр».


Дизайнер Джонатан Андерсон больше тяготеет к клогам — объемной обуви на толстой подошве. В весенне-летней коллекции JW Anderson были версии из цветного войлока, а на недавнем осенне-зимнем мужском показе — кожаные и с массивными цепями.


И еще несколько вариантов для вдохновения....





 
 
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Грань между домашними тапочками и уличной обувью стала зыбкой не сегодня. Но теперь, когда дом для многих стал и офисом, и местом отдыха, она, кажется, окончательно...
 
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