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…И в модных тапках. Главный хит обувной моды этого сезона
21.04.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Грань между домашними тапочками и уличной обувью стала зыбкой не сегодня. Но теперь, когда дом для многих стал и офисом, и местом отдыха, она, кажется, окончательно стерлась.
Модели с открытой пяткой показывают на подиуме, а звезды надевают их в любой ситуации. Самое подходящее время для покупки пары слиперов!
Привычные мягкие пары без задника перестают быть сугубо домашней обувью — дизайнеры предлагают вполне уличные, а порой даже нарядные вариации.
У Gucci версии лоферов без пятки и другие модели мюлей появляются из коллекции в коллекцию. Когда-то подбитые длинноворсным мехом мюли стали мемом: их сравнивали с прической Трампа, Чубаккой и морскими свинками, но это только добавило тапочкам бренда популярности. У Gucci можно найти и простые кожаные мюли с пряжкой, и с меховой стелькой, и украшенные монограммами атласные варианты, пишет
Дизайнер Джонатан Андерсон больше тяготеет к клогам — объемной обуви на толстой подошве. В весенне-летней коллекции JW Anderson были версии из цветного войлока, а на недавнем осенне-зимнем мужском показе — кожаные и с массивными цепями.
И еще несколько вариантов для вдохновения....
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Грань между домашними тапочками и уличной обувью стала зыбкой не сегодня. Но теперь, когда дом для многих стал и офисом, и местом отдыха, она, кажется, окончательно...
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