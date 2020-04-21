|
«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Инна Лапицкая работает в поселке Чисть, у нее своя мастерская. Изначально шила медицинские изделия для знакомых, но после маски ручной работы получили местные пенсионеры и инвалиды. Посылки отправили и людям из других городов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инна Лапицкая работает в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)