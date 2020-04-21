ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

21.04.2020 18:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

Инна Лапицкая работает в поселке Чисть, у нее своя мастерская. Изначально шила медицинские изделия для знакомых, но после маски ручной работы получили местные пенсионеры и инвалиды. Посылки отправили и людям из других городов.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

Екатерина Чичерова посетила швейную мастерскую. Подробнее смотрите в видеоматериале.

«Я помогаю простым людям». Швея из Молодечно шьёт и бесплатно раздаёт защитные маски

Люди в материале: Екатерина Чичерова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Швея из Молодечно делает защитные маски и бесплатно раздает их нуждающимся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Инна Лапицкая работает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На войне и про войну. Письма для Елены Мазаник, был ли глобус у Гитлера и товарищ Брежнев на стене блиндажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика