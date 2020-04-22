Как накрутить волосы и справляться с кудрями: советы парикмахера

Источник материала: Tut.by

Есть известный стереотип: прямые волосы девушки хотят накрутить, а кудрявые — распрямить. Но насколько сейчас это актуально? Кажется, все больше девушек хотят носить локоны. LADY попросила парикмахера Анну, которая специализируется на кудрявых волосах, объяснить, как можно завить волосы естественным путем практически навечно и как пользоваться гаджетами, если сделать кудри нужно срочно.

Анна Терешкова «Кудрявый» парикмахер

«Вьющиеся волосы даны тем, кто хочет все контролировать»

В своей практике Анна работает с натуральными кудрявыми волосами — теми, которые вьются сами по себе. Оказывается, очень часто белоруски не знают о такой своей особенности, хотя кудрявых женщин у нас много. Проверьте себя, может быть, это и вы тоже:

Признак кудрявых волос — они пушатся во влажную погоду. Над головой возникает что-то вроде «облачка».

Вспомните, как волосы ведут себя на море. Меняют ли свою текстуру? Высокая влажность вместе с соленой водой дают идеальные условия для кудрей. «Но не пользуйтесь солевыми текстурирующими спреями на постоянной основе, это вредно», — замечает парикмахер.

Обладательницы прямых волос об этом обычно знают: они почти не берутся на плойку, при ветре и влажности не закручиваются, а, наоборот, выпрямляются. Если это не о вас, значит, у вас или вьющиеся волосы, или волосы, склонные к этому.

Это и правда на вас похоже?

Тогда, прежде чем мучиться с бигудями и плойками для укладки, Анна рекомендует попробовать поменять уход и понять: возможно, никакие гаджеты вам на самом деле не нужны.



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— Многие люди считают, что им не повезло с волосами. Но они просто не умеют ухаживать за своими кудрями. Если бы такие люди пользовались специальными техниками, то увидели бы совершенно другую ситуацию. Мне вообще кажется, что кудрявые волосы даны людям, которые склонны все контролировать, чтобы было хоть что-то, что они контролировать не могут, — смеется Анна.

Мастер подчеркивает, что на формирование стереотипов влияет и массовая культура. В кино есть немало примеров, когда девушке, делая ее красивой, выпрямляли волосы. Это тоже накладывает отпечаток: мол, это единственно правильный и «красивый» вариант.

Как ухаживать за кудрями: три шага для начала

Уход за вьющейся шевелюрой не так сложен, как кажется. Хотя это целое отдельное направление в работе с волосами. Мастер обозначила базовые шаги для того, чтобы прийти к естественным кудрям:

1. Перейдите на бессульфатный шампунь.

2. Выбирайте средства для ухода и укладки, которые не содержат силикона.

3. Используйте укладочные средства на регулярной основе, чтобы задерживать влагу в волосах. Они тоже должны быть без спиртов, силикона, воска.

— Это три основных момента. Подобные средства можно найти даже в обычном супермаркете и в целом со своей задачей они будут справляться, — говорит Анна. — Есть еще психологический момент: мы не привыкли к разным текстурам вокруг. У нас глаз никогда не видел такого разнообразия внешностей, как в Западной Европе, в Америке. У тех же темнокожих вообще суперкудри! И это тоже своя специфика. Нами любые кудри воспринимаются как что-то небрежное. Хотя это просто другой тип волос. Нужно поменять взгляд на себя.



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При этом девушка замечает: не ждите результата после первого "правильного" мытья волос. Чтобы заметить перемены в прическе, некоторым нужно 3−4 недели. А дальше нужно продолжать ухаживать за кудрями по-новому.

Если же вы хотите сделать такую прическу прямо сейчас и с помощью специальных гаджетов, то расскажем, что делать и в этом случае — чуть ниже .

Как не испортить волосы при использовании плоек и утюжков

Мастер честно признается: никак.

— Можно долго говорить о том, как минимизировать вред от плоек и утюжков, только на деле ничего не выйдет, — предупреждает мастер. — Даже если вы будете использовать ставшую популярной термозащиту, которая содержит в составе силикон, ситуация не сильно улучшится.

Силикон создает на волосах что-то вроде пленочки. Она и должна бороться с термическим воздействием. Но представьте, насколько нагреты эти приборы и насколько беспомощно выглядит на их фоне эта силиконовая пленочка.

— Любой нагревательный прибор повредит волосы, — констатирует мастер. И добавляет: — Особенно если вы начали что-то делать плойкой, не высушив пряди до конца. Получается, что на влажный изнутри волос воздействует температура больше 100 градусов: вода закипает — волос сильно повреждается.



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Кстати, та же участь коснется и кудрявых девушек, которые решат распрямить свои волосы. Анна советует после контакта с горячими приборами усилить уходовые процедуры и обязательно уделить внимание увлажнению волос, чтобы как-то их восстановить.

Также мастер призывает не пользоваться нагревательными стайлерами для волос очень часто, день через день: со временем волосы будут просто ломаться.

— В итоге вас ждет абсолютное истончение волос — я такое видела, когда выпрямляла свои кудри, и на своих клиентах. Сразу видно, когда человек часто пользовался такими инструментами.

Как накрутить волосы на утюжок

Сначала нужно определиться, какой эффект вам нужен. С помощью утюжка будет легче сделать серф-локоны в виде волн, а с помощью плойки — более очерченные кудри.

— Пряди будут смотреться лучше, если вы накрутите их утюжком от лица, — советует мастер. — Делайте так и справа, и слева, и где-то на середине затылка они должны встретиться. В остальном экспериментируйте: для этого попробуйте накрутить прядь, держа утюжок под разными углами — от этого зависит конечный результат.

Как накрутить волосы на плойку

Мастер советует выбирать конусную плойку. Она, в отличие от классической, сделает более естественный завиток.

— Главное — избегать очень четких разделений волос на ровные пряди, — советует парикмахер. — Если они будут как под линеечку, то получатся одинаковые кудряшки, чего в природе не существует. Наша задача — воссоздать естественный кудрявый хаос.

Для этого Анна советует как минимум накручивать на плойку пряди разной толщины. Здесь тоже работает правило «крутить от лица». А еще мастер предупреждает:

— Не прижимайте плойку слишком близко к корням и к коже головы. Все-таки это раскаленный инструмент — лучше сделать небольшой отступ. И не держите ее «до победного конца»: чем дольше вы держите, тем более упругой будет кудряшка здесь и сейчас, но в перспективе это очень плохо отразится на волосах.

Как накрутить волосы на бигуди

Если у вас мягкие волосы, то они хорошо отзовутся на бигуди. Такие пряди можно крутить хоть на бумажные папильотки — результат будет.

— Безусловно, все равно нагревающие инструменты эффективнее воздействуют на волосы, — подчеркивает мастер. — Но если вы предпочитаете бигуди, важно их накручивать аккуратно и «чисто». То есть принцип будет обратный плойке: пряди должны быть четко разделены, чтобы ни один волосок не попал туда, куда не нужно.