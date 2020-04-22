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В конкурсе премии «Большая книга» участвуют два писателя из Беларуси
Источник материала: Партизан
Книги сразу двух белорусских авторов попали в список творческих работ, отобранных на первоначальном этапе для участия в премии «Большая книга». Лонг-лист представили на официальном сайте престижной российской премии
Сообщает корреспондент агентства
В перечень вошли книги Виктора Мартиновича «Ночь» и «Возвращение в Острог» Саши Филипенко.
При этом председатель Совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов, председатель Совета экспертов премии, отметил, что главным критерием отбора произведений были их художественные качества и новизна.
К слову, в прошлом году в этот список попало произведение белорусского автора Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы».
Справочно
Литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году. Премии присуждаются ежегодно. За первое место — 3 млн российских рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн.
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Книги сразу двух белорусских авторов попали в список творческих работ, отобранных на первоначальном этапе для участия в премии «Большая книга». Лонг-лист...
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