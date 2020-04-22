Зеленский: Я несколько раз проходил ПЦР-тест на коронавирус













"Я проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все отрицательные", – заявил Зеленский.





Глава государства добавил, что часть его сотрудников отправлены на карантин, но сам остается на работе и ежедневно встречается с посетителями.





"Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, очень сузился. Часть офиса сейчас находится на карантине, все, кто заходит в офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для сотрудников", – отметил президент.





Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что Зеленскому делали тест после случая с народным депутатом из группы "Довіра" Сергеем Шаховым, у которого обнаружили COVID-19 после появления в Верховной Раде одновременно с членами Кабинета Министров и главой государства.



