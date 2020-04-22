



















"Я бы взял ее, не моргнув и глазом. Она просто великолепна, знает, что к чему. Хорошая женщина, семья Обам – мои друзья", – сказал политик.





Загвоздка в том, что Мишель Обама вряд ли захочет вновь жить в районе Белого дома, признал Байден.





По его словам, процесс выбора кандидата в вице-президенты еще не начат, но в этой роли он видит именно женщину, чтобы "администрация выглядела срезом общества".





В январе Байден уже высказывал мысль о возможности приглашения бывшей первой леди в команду в качестве кандидата в вице-президенты.





44-й президент США Барак Обама 14 апреля публично поддержал Байдена, который в 2009–2017 годах был вице-президентом.





Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Главными соперниками станут демократ Байден, оставшийся единственным кандидатом на выдвижение от партии, и республиканец, действующий президент Дональд Трамп.



