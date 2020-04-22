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Байден заявил, что, "не моргнув глазом", предложил бы Мишель Обаме баллотироваться в вице-президенты

22.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Номинант на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы видеть кандидатом в вице-президенты экс-первую леди Мишель Обаму. Об этом он сказал в эфире телеканала KDKA.






"Я бы взял ее, не моргнув и глазом. Она просто великолепна, знает, что к чему. Хорошая женщина, семья Обам – мои друзья", – сказал политик.

Загвоздка в том, что Мишель Обама вряд ли захочет вновь жить в районе Белого дома, признал Байден.

По его словам, процесс выбора кандидата в вице-президенты еще не начат, но в этой роли он видит именно женщину, чтобы "администрация выглядела срезом общества".

В январе Байден уже высказывал мысль о возможности приглашения бывшей первой леди в команду в качестве кандидата в вице-президенты.

44-й президент США Барак Обама 14 апреля публично поддержал Байдена, который в 2009–2017 годах был вице-президентом.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Главными соперниками станут демократ Байден, оставшийся единственным кандидатом на выдвижение от партии, и республиканец, действующий президент Дональд Трамп.
 
 
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Номинант на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что хотел бы видеть кандидатом в вице-президенты экс-первую леди Мишель Обаму. Об этом...
 
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