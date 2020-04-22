Между женой и любовницей. Личная сексуальная революция в жизни Владимира Ленина

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Кроме своих знаменитых декретов «О мире» и «О земле» революционер Ульянов-Ленин дал миру, который строили большевики, декреты «Об отмене брака» и «О гражданском браке». «…Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Нам есть чему поучиться у суфражисток: даже запрет на однополую любовь должен быть снят» — его цитата.

Психологи предположили бы, что, транслируя в массы свободные ценности, он, по сути, делал классический «перенос»: не имея возможности осуществить такие реформы в своей личной жизни, пропагандировал их другим, более смелым товарищам. Сегодня, в день рождения вождя мировой революции, вспоминаем о самом нераспиаренном аспекте его биографии — «любовном треугольнике» Ленина.



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Первая любовь Владимира Ульянова — соратница по подпольному революционному кружку Аполлинария Якубова. Юноша то краснел, то белел в ее присутствии, но не смел к ней даже подступиться. Решил действовать через некрасивую подружку — Надежду Крупскую. Сперва все вроде как даже и наладилось: Владимир сделал Аполлинарии предложение, но у посредницы Наденьки были на эту жизнь и Владимира Ульянова свои планы. Однажды Аполлинария просто исчезла из жизни революционера, а Надежда перешла к активным действиям.



Фото: wikimedia.org / Крупская: молодая и настроенная решительно

В те годы Ульянова сослали в Шушенское. Крупская отправилась вслед за ним. Там и повенчались. Он — от горя и безысходности, а она по большой любви. Прямо как в финале «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова. Только без героини актрисы Джулии Ормонд. Но это ничего — потому что вскоре он встретит Арманд.