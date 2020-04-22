ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий

22.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий, которые попали в сложную экономическую ситуацию. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время посещения Брестского электролампового завода, сообщает БЕЛТА.

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий
Фото ФПБ

«Мы сегодня видим и понимаем, что в результате экономической ситуации, которая складывается в мире из-за пандемии, многие наши предприятия оказались в достаточно непростой ситуации. Нарушаются производственные цепочки, есть сложности с реализацией на экспорт. В этих условиях особенно непросто тем предприятиям, которые не имеют запаса прочности», — сказал Михаил Орда.

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий

Брестский электроламповый завод как раз из разряда таких. На протяжении последних лет здесь сложилась не самая простая финансово-экономическая ситуация. Предприятие имело существенную кредиторскую задолженность и долги по ряду обязательных платежей, был дефицит оборотных средств. Профсоюзы с января стали оказывать заводу всестороннюю помощь За прошедшее время многое удалось сделать совместными усилиями. Погашена задолженность по ряду обязательных платежей, рефинансированы кредиты, сбалансированы производственные процессы и кадровый состав, расширена линейка выпускаемой продукции, восстановлены социальные гарантии для работников по коллективному договору.

«Для вывода предприятия на устойчивую работу сделать предстоит еще очень много. Самое главное в сегодняшней ситуации — сохранить работоспособность завода и поддержать людей в этот непростой период «, — подчеркнул Михаил Орда.

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий

В марте профсоюзы решили создать кассы взаимопомощи во всех профсоюзных организациях, чтобы оказывать материальную поддержку тем работникам, которые особенно в ней нуждаются. «Это солидарная поддержка, — добавил председатель ФПБ. — Если мы видим, что то или иное предприятие попало в сложную экономическую ситуацию, а у самой первичной организации недостаточно средств для помощи работникам, подключаются отраслевые профсоюзы. Ни один профком, ни одну организацию мы не оставляем один на один с проблемами. За неполный месяц только в качестве матпомощи людям выплачено более Br2 млн». Еще около Br1,5 млн из касс взаимопомощи направлено на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для работников предприятий, организаций и системы здравоохранения.

Во время рабочей поездки больницам Брестской области были переданы 2 тыс. защитных медицинских костюмов, приобретенных за счет средств Федерации профсоюзов Беларуси. Аналогичная помощь оказана учреждениям здравоохранения в каждом областном центре.

Белта

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий, которые попали в сложную экономическую ситуацию. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден заявил, что, "не моргнув глазом", предложил бы Мишель Обаме баллотироваться в вице-президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Lida.Info

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика