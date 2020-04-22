Источник материала: Газета Авангард

Профсоюзы окажут поддержку работникам предприятий, которые попали в сложную экономическую ситуацию. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время посещения Брестского электролампового завода, сообщает БЕЛТА.





«Мы сегодня видим и понимаем, что в результате экономической ситуации, которая складывается в мире из-за пандемии, многие наши предприятия оказались в достаточно непростой ситуации. Нарушаются производственные цепочки, есть сложности с реализацией на экспорт. В этих условиях особенно непросто тем предприятиям, которые не имеют запаса прочности», — сказал Михаил Орда.





Брестский электроламповый завод как раз из разряда таких. На протяжении последних лет здесь сложилась не самая простая финансово-экономическая ситуация. Предприятие имело существенную кредиторскую задолженность и долги по ряду обязательных платежей, был дефицит оборотных средств. Профсоюзы с января стали оказывать заводу всестороннюю помощь За прошедшее время многое удалось сделать совместными усилиями. Погашена задолженность по ряду обязательных платежей, рефинансированы кредиты, сбалансированы производственные процессы и кадровый состав, расширена линейка выпускаемой продукции, восстановлены социальные гарантии для работников по коллективному договору.

«Для вывода предприятия на устойчивую работу сделать предстоит еще очень много. Самое главное в сегодняшней ситуации — сохранить работоспособность завода и поддержать людей в этот непростой период «, — подчеркнул Михаил Орда.





В марте профсоюзы решили создать кассы взаимопомощи во всех профсоюзных организациях, чтобы оказывать материальную поддержку тем работникам, которые особенно в ней нуждаются. «Это солидарная поддержка, — добавил председатель ФПБ. — Если мы видим, что то или иное предприятие попало в сложную экономическую ситуацию, а у самой первичной организации недостаточно средств для помощи работникам, подключаются отраслевые профсоюзы. Ни один профком, ни одну организацию мы не оставляем один на один с проблемами. За неполный месяц только в качестве матпомощи людям выплачено более Br2 млн». Еще около Br1,5 млн из касс взаимопомощи направлено на приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для работников предприятий, организаций и системы здравоохранения.

Во время рабочей поездки больницам Брестской области были переданы 2 тыс. защитных медицинских костюмов, приобретенных за счет средств Федерации профсоюзов Беларуси. Аналогичная помощь оказана учреждениям здравоохранения в каждом областном центре.