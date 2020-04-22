Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?

Источник материала: Горецкий вестник

«Осмотр места происшествия — это важнейший этап в работе специалиста, — рассказывает начальник Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Шкредов. — Любой предмет, любая «ниточка» могут стать зацепкой в дальнейшем исследовании и, возможно, неопровержимым доказательством вины преступника».







Горецкий отдел состоит из трех секторов. В экспертно-криминалистическом секторе по Горецкому району служат старший эксперт капитан юстиции Юрий Куклин и государственный судебный эксперт-стажер Кристина Васильева. В секторе по Дрибинскому району несут службу государственные судебные эксперты-стажеры Денис Федоренко и Ольга Старовыборная. В секторе медицинских судебных экспертиз работают государственный медицинский судебный эксперт Никита Рыбаков, лаборант Римма Зинькова, делопроизводитель Ольга Банциенко и водитель Игорь Лукьяненко.

Сотрудники межрайонного отдела участвуют в раскрытии практически каждого преступления, совершенного на территории двух районов.

— Какие конкретно виды экспертиз проводят специалисты отдела?

— Это, прежде всего, установление характера и степени тяжести телесных повреждений и причин смерти, без которых невозможно принятие решения ни по одному уголовному делу. Дактилоскопические и трасологические экспертизы, холодного и метательного оружия. Также мы на договорной основе работаем по заявлениям граждан.





Среди наиболее востребованных — генетическая экспертиза по установлению отцовства. «Порядок ее проведения сегодня значительно упрощен, — подчеркивает Александр Шкредов. — Раньше для этого необходимо было присутствие матери, отца и самого ребенка, у которых, кроме слюны, отбирались и образцы крови. Сейчас по заявлению граждан достаточно двух образцов слюны — предполагаемого отца и ребенка».

«Существует, например, психолого-психиатрическая экспертиза по установлению сделкоспособности граждан, — продолжает начальник отдела. — Она позволяет подтвердить, понимает ли человек, желающий распорядиться своим имуществом, значение своих действий, и может ли ими руководить». Такую экспертизу проводят при заключении гражданско-правовых сделок с участием пожилых людей или тех, кто получил черепно-мозговую травму либо перенес тяжелое заболевание.





«Наши сотрудники помогут выявить причины образования разных дефектов, оценить качество ремонтно-строительных работ», — объясняет Александр Шкредов цель строительно-технической экспертизы.

Услугами экспертов пользуются и при покупке дорогого автомобиля — исследуются номера кузова и регистрационных документов, выявляются изменения номеров и их первоначальное содержание.





— С полным списком экспертиз, которые проводятся в нашем отделе и в Государственном комитете судебных экспертиз, можно ознакомиться на сайте sudexpert.gov.by. Итоговые заключения имеют юридическую силу во всех инстанциях и выдаются клиентам на руки.

За прошлый год эксперты Горецкого межрайонного отдела выполнили 677 экспертиз, из них 258 — криминалистических и 419 — судебно-медицинских. Специалисты участвовали в проведении 510 осмотров мест происшествий. Сотрудники отдела изъяли 155 следов рук, 61 след обуви, 9 следов транспортных средств и 10 следов орудий взлома

Результаты экспертиз помогали не только с точностью до мелочей восстановить картину происшествия, но и найти виновных.

Среди недавних примеров — раскрытие кражи в горецкой автомастерской с помощью экспертизы ДНК. На месте происшествия эксперт изъял биологический материал, который позже совпал с генотипом подозреваемого.





«Судебная экспертиза — один из важнейших элементов правосудия, — убежден Александр Шкредов. — От правильности действий эксперта зависит не только скорость раскрытия преступления, но и судьбы конкретных людей».

Подготовил Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова