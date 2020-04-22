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Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?

22.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

«Осмотр места происшествия — это важнейший этап в работе специалиста, — рассказывает начальник Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Шкредов. — Любой предмет, любая «ниточка» могут стать зацепкой в дальнейшем исследовании и, возможно, неопровержимым доказательством вины преступника».

 

Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?

Лаборант Римма Зинькова, судебный эксперт-стажер Кристина Васильева, медицинский судебный эксперт Никита Рыбаков, начальник Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Шкредов, делопроизводитель Ольга Банциенко, водитель Игорь Лукьяненко, старший эксперт капитан юстиции Юрий Куклин.

 

Горецкий отдел состоит из трех секторов. В экспертно-криминалистическом секторе по Горецкому району служат старший эксперт капитан юстиции Юрий Куклин и государственный судебный эксперт-стажер Кристина Васильева. В секторе по Дрибинскому району несут службу государственные судебные эксперты-стажеры Денис Федоренко и Ольга Старовыборная. В секторе медицинских судебных экспертиз работают государственный медицинский судебный эксперт Никита Рыбаков, лаборант Римма Зинькова, делопроизводитель Ольга Банциенко и водитель Игорь Лукьяненко.

Сотрудники межрайонного отдела участвуют в раскрытии практически каждого преступления, совершенного на территории двух районов.

— Какие конкретно виды экспертиз проводят  специалисты отдела?

Это, прежде всего, установление характера и степени тяжести телесных повреждений и причин смерти, без которых невозможно принятие решения ни по одному уголовному делу. Дактилоскопические и трасологические экспертизы, холодного и метательного оружия. Также мы на договорной основе работаем по заявлениям граждан.

 

Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?
Работники сектора медицинских судебных экспертиз — Никита Рыбаков и Римма Зинькова.

 

Среди  наиболее востребованных — генетическая экспертиза по установлению отцовства. «Порядок ее проведения сегодня значительно упрощен, — подчеркивает Александр Шкредов. — Раньше для этого необходимо было присутствие матери, отца и самого ребенка, у которых, кроме слюны, отбирались и образцы крови. Сейчас по заявлению граждан достаточно двух образцов слюны — предполагаемого отца и ребенка».

«Существует, например, психолого-психиатрическая экспертиза по установлению сделкоспособности граждан, — продолжает начальник отдела. — Она позволяет подтвердить, понимает ли человек, желающий распорядиться своим имуществом, значение своих действий, и может ли ими руководить». Такую экспертизу проводят при заключении гражданско-правовых сделок с участием пожилых людей или тех, кто получил черепно-мозговую травму либо перенес тяжелое заболевание.

 

Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?
«Специалисты отдела проводят экспертизы по уголовным, гражданским и экономическим делам, административным правонарушениям, материалам проверок по заявлениям или сообщениям о преступлениях, по обращениям граждан», — перечисляет Александр Шкредов.

 

«Наши сотрудники помогут выявить причины образования разных дефектов, оценить качество ремонтно-строительных работ», — объясняет Александр Шкредов цель строительно-технической экспертизы.

Услугами  экспертов пользуются и при покупке дорогого автомобиля — исследуются номера кузова и регистрационных документов, выявляются изменения номеров и их первоначальное содержание.

 

Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?
Старший эксперт Юрий Куклин и судебный эксперт-стажер Кристина Васильева

 

— С полным списком экспертиз, которые проводятся в нашем отделе и в Государственном комитете судебных экспертиз, можно ознакомиться на сайте sudexpert.gov.by. Итоговые заключения имеют юридическую силу во всех инстанциях и выдаются клиентам на руки.

 

За прошлый год эксперты Горецкого межрайонного отдела выполнили 677 экспертиз, из них 258  — криминалистических и 419 — судебно-медицинских. Специалисты участвовали в проведении 510 осмотров мест происшествий. Сотрудники отдела изъяли 155 следов рук, 61 след обуви, 9 следов транспортных средств и 10 следов орудий взлома

 

Результаты экспертиз помогали не только с точностью до мелочей восстановить картину происшествия, но и найти виновных.

Среди недавних примеров — раскрытие кражи в горецкой автомастерской с помощью экспертизы ДНК. На месте происшествия эксперт изъял биологический материал, который позже совпал с генотипом подозреваемого.

 

Кражу раскрыли с помощью теста ДНК. Как работают горецкие судмедэксперты?

 

«Судебная экспертиза — один из важнейших элементов правосудия, — убежден Александр Шкредов. — От правильности действий эксперта зависит не только скорость раскрытия преступления, но и судьбы конкретных людей».

 

 

Подготовил Сергей Владимиров

Фото Михаила Левцова

 


 
 
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