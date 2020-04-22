Запланированное на 26 апреля репетиционное тестирование в пунктах Могилева переносится

Источник материала: Кировец

Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно). Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства образования.

— Это позволяет перенести даты РТ на более поздний срок. Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ, — пояснили в пресс-службе Министерства образования. — Установленные сроки ЦТ позволяют надеяться на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. Если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры.



Как сообщили в региональном центре тестирования БРУ, сеансы репетиционного тестирования, запланированные на 26 апреля в пунктах тестирования г.Могилева — Белорусско-Российский университет; Могилевский государственный университет продовольствия и Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова — перенесены на более поздний срок.

Актуальная информация по проведению репетиционного тестирования в г. Могилеве будет размещаться на сайте Центра.