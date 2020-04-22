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Ответочка: Россия не вводила ограничений на поставки гречки в Беларусь
Источник материала: Партизан
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в Беларусь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск обратился к председателю Могилевского облисполкома со словами о том, что нужно произвести достойное количество гречихи.
"Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - заявил Лукашенко.
Ограничений нет никаких
"Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларуси", - заверили в Минсельхозе РФ.
При этом там обратили внимание, что российские производители полностью закрывают все внутренние потребности в гречневой крупе.
"В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров, до 858,2 тысячи гектаров", - добавили в пресс-службе аграрного ведомства.
Почему подорожала гречка?
"Цены на гречку настолько хороши, что экспорт, когда внутренний спрос высокий, особенно нам и не нужен сейчас. А если кто-то хочет, чтобы было бесплатно, дешево или по цене, которая была до всех этих проблем - такого не бывает", - пояснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
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При этом специалист обратил внимание на тот факт, что когда пошла "гречишная истерика, естественно, в Беларуси тоже спрос и цены выросли. "Тем более что Украина запретила экспорт гречки, примерно в тот же период, когда мы приняли решение по ЕАЭС", - пояснил он.
Корбут отметил, что в Украине свое решение обосновали просто - в связи с ажиотажным спросом со стороны России, Казахстана и Беларуси.
По данным Росстата, урожай гречихи в РФ в 2019 году снизился на 15,9% - до 784 тысяч тонн. Снижение производства гречихи связано с сокращением посевных площадей данной культуры после рекордного урожая 2017 года.
Посевные площади под гречиху в 2019 году сократились на 22,2% - до 806,6 тысячи гектаров, что также является фактором роста стоимости данной сельскохозяйственной культуры.
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Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в Беларусь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
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