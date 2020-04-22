Ответочка: Россия не вводила ограничений на поставки гречки в Беларусь













Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск обратился к председателю Могилевского облисполкома со словами о том, что нужно произвести достойное количество гречихи.





"Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - заявил Лукашенко.





Ограничений нет никаких





"Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларуси", - заверили в Минсельхозе РФ.





При этом там обратили внимание, что российские производители полностью закрывают все внутренние потребности в гречневой крупе.





"В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров, до 858,2 тысячи гектаров", - добавили в пресс-службе аграрного ведомства.





Почему подорожала гречка?





"Цены на гречку настолько хороши, что экспорт, когда внутренний спрос высокий, особенно нам и не нужен сейчас. А если кто-то хочет, чтобы было бесплатно, дешево или по цене, которая была до всех этих проблем - такого не бывает", - пояснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.





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При этом специалист обратил внимание на тот факт, что когда пошла "гречишная истерика, естественно, в Беларуси тоже спрос и цены выросли. "Тем более что Украина запретила экспорт гречки, примерно в тот же период, когда мы приняли решение по ЕАЭС", - пояснил он.





Корбут отметил, что в Украине свое решение обосновали просто - в связи с ажиотажным спросом со стороны России, Казахстана и Беларуси.





По данным Росстата, урожай гречихи в РФ в 2019 году снизился на 15,9% - до 784 тысяч тонн. Снижение производства гречихи связано с сокращением посевных площадей данной культуры после рекордного урожая 2017 года.





Посевные площади под гречиху в 2019 году сократились на 22,2% - до 806,6 тысячи гектаров, что также является фактором роста стоимости данной сельскохозяйственной культуры.



