ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ответочка: Россия не вводила ограничений на поставки гречки в Беларусь

22.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в Беларусь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.




Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Бобруйск обратился к председателю Могилевского облисполкома со словами о том, что нужно произвести достойное количество гречихи.

"Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - заявил Лукашенко.

Ограничений нет никаких


"Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларуси", - заверили в Минсельхозе РФ.

При этом там обратили внимание, что российские производители полностью закрывают все внутренние потребности в гречневой крупе.

"В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тысячи гектаров, до 858,2 тысячи гектаров", - добавили в пресс-службе аграрного ведомства.

Почему подорожала гречка?


"Цены на гречку настолько хороши, что экспорт, когда внутренний спрос высокий, особенно нам и не нужен сейчас. А если кто-то хочет, чтобы было бесплатно, дешево или по цене, которая была до всех этих проблем - такого не бывает", - пояснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Беларусь испытывает трудности с гречкой – Лукашенко поручил сеять больше
При этом специалист обратил внимание на тот факт, что когда пошла "гречишная истерика, естественно, в Беларуси тоже спрос и цены выросли. "Тем более что Украина запретила экспорт гречки, примерно в тот же период, когда мы приняли решение по ЕАЭС", - пояснил он. 

Корбут отметил, что в Украине свое решение обосновали просто - в связи с ажиотажным спросом со стороны России, Казахстана и Беларуси.

По данным Росстата, урожай гречихи в РФ в 2019 году снизился на 15,9% - до 784 тысяч тонн. Снижение производства гречихи связано с сокращением посевных площадей данной культуры после рекордного урожая 2017 года.

Посевные площади под гречиху в 2019 году сократились на 22,2% - до 806,6 тысячи гектаров, что также является фактором роста стоимости данной сельскохозяйственной культуры.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы в Беларусь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запланированное на 26 апреля репетиционное тестирование в пунктах Могилева переносится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика