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Новый мурал нарисовали в центре Минска
Источник материала: ОНТ
В Минске на торце дома на улице Мясникова, 17 появился новый мурал – изображение девочки на фоне гравюры столицы. Арт-объект получил название «Мой Минск». Это благотворительный проект,
Нарисовал мурал белорусский художник Александр Благий. Он отметил, что основой арт-объекта является гравюра с изображением Минска, датированная 1772 годом. Чтобы разработать макет, согласовать проект, найти партнеров, понадобилось девять месяцев.
ФОТО: sb.by
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В Минске на торце дома на улице Мясникова, 17 появился новый мурал – изображение девочки на фоне гравюры столицы. Арт-объект получил название «Мой Минск». Это...
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