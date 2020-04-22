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Новый мурал нарисовали в центре Минска

22.04.2020 09:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый мурал нарисовали в центре Минска

В Минске на торце дома на улице Мясникова, 17 появился новый мурал – изображение девочки на фоне гравюры столицы. Арт-объект получил название «Мой Минск». Это благотворительный проект, пишет БЕЛТА со ссылкой на авторов инициативы. 

Нарисовал мурал белорусский художник Александр Благий. Он отметил, что основой арт-объекта является гравюра с изображением Минска, датированная 1772 годом. Чтобы разработать макет, согласовать проект, найти партнеров, понадобилось девять месяцев. 

ФОТО: sb.by

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на торце дома на улице Мясникова, 17 появился новый мурал – изображение девочки на фоне гравюры столицы. Арт-объект получил название «Мой Минск». Это...
 
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