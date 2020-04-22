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Футбол. Беларусь — 68-я в мире по экспорту игроков
Источник материала: Партизан
По данным Международного центра спортивных исследований (CIES) Беларусь занимает 68-е место в мире по экспорту футболистов в прошлом календарном году.
В сводной таблице собраны данные исследования количества представителей футболистов каждой страны, уехавших играть за пределы родины в 2019 году.
Возглавляет список Бразилия — 1600 игроков, подавшихся на легионерские хлеба, из которых 74,6 процента активны в лигах высшего дивизиона. Далее следуют Франция (1027 игроков, 74,0 процента) и Аргентина (972 представителя, 75,5 процента).
В общей сложности 186 национальных ассоциаций имели по крайней мере одного игрока, включенного в выборку. Показатели Беларуси: 43 игрока, выступавшие за рубежом, причем 81,4 процента — в сильнейших дивизионах. Абсолютно идентичные показатели у Косова. Чуть больше — 49 игроков — отправила за пределы своей родины Молдова, — информирует сайт CIES Football Observatory.
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По данным Международного центра спортивных исследований (CIES) Беларусь занимает 68-е место в мире по экспорту футболистов в прошлом календарном году.
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