Футбол. Беларусь — 68-я в мире по экспорту игроков













В сводной таблице собраны данные исследования количества представителей футболистов каждой страны, уехавших играть за пределы родины в 2019 году.





Возглавляет список Бразилия — 1600 игроков, подавшихся на легионерские хлеба, из которых 74,6 процента активны в лигах высшего дивизиона. Далее следуют Франция (1027 игроков, 74,0 процента) и Аргентина (972 представителя, 75,5 процента).





В общей сложности 186 национальных ассоциаций имели по крайней мере одного игрока, включенного в выборку. Показатели Беларуси: 43 игрока, выступавшие за рубежом, причем 81,4 процента — в сильнейших дивизионах. Абсолютно идентичные показатели у Косова. Чуть больше — 49 игроков — отправила за пределы своей родины Молдова, — информирует сайт CIES Football Observatory.



