Хэтчбек Hyundai Veloster N получил новый 8-ступенчатый «робот»

Источник материала: Tut.by

В Hyundai рассказали о новых опциях, доступных для «заряженного» хэтчбека Veloster N , впервые представленного в начале 2018 года.





Подготовленный в спортивном отделении N автомобиль дебютировал с двухлитровой турбо-«четверкой» в паре с 6-ступенчатой «механикой», альтернативой которой теперь станет новый 8-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. Этой коробкой передач будет оснащаться новый кроссовер Kia Sorento , но для Veloster N настройки «робота» DCT были изменены.





Кроме того, устанавливаемый на Veloster N «робот» получил особый режим NGS (N Grin Shift), увеличивающий крутящий момент на 7% (с 353 Нм до 377 Нм), позволяя турбонагнетателю в течение 20 секунд работать в режиме кратковременного увеличения давления для максимального отклика. Мощность турбомотора не изменилась и составляет 275 лошадиных сил.





Также у «робота» имеется алгоритм N Track Sense Shift, распознающий оптимальные для динамичного вождения дорожные условия — такой режим активируется автоматически, выбирая нужную передачу и момент переключения. Заявленное время разгона до 100 км/ч у Veloster N с новой коробкой — 5,6 секунды.





Кроме «робота» для хэтчбека Hyundai в качестве опции доступны отделанные алькантарой спортивные сиденья, которые тоньше и на 2 кг легче стандартных и имеют подсвечиваемый логотип N в верхней части спинки.





Продажи Veloster N с двумя педалями начнутся уже в апреле, но сперва в Южной Корее. Позже новая версия хэтчбека появится и на других рынках.