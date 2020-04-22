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В Швеции возобновят чемпионат со зрителями, а в Нидерландах его отменят
Источник материала: Tut.by
Вчера мы
Официальный сайт Аллсвенскан, высшей шведской футбольной лиги,
Решение было принято по итогам видеоконференции с участием представителей 32 клубов, выступающих в двух сильнейших шведских дивизионах. Все участники соревнований проголосовали «за».
Интересно, что в «короналиберальной» Швеции пока планируют проводить матчи со зрителями (если позволит эпидемобстановка).
Федерация футбола соседней Польши также
Первые матчи высшей лиги Польши и второго дивизиона будут проведены в период с 30 мая по 6 июня 2020 года. Планируется, что сезон будет завершен после 30 июня. Матчи 1/4 финала Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего будут определены даты проведения полуфиналов и финала.
А вот в Нидерландах любителям футбола придется отдохнуть. Премьер-министр страны запретил проведение спортивных турниров до 1 сентября.
Как сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), в стране запрещено проведение всех лицензированных мероприятий, в число которых входит профессиональный футбол. Данное ограничение также распространяется на проведение матчей без зрителей. В связи с этим KNVB намерен
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