В Швеции возобновят чемпионат со зрителями, а в Нидерландах его отменят

Источник материала: Tut.by

Вчера мы опубликовали прогнозы по возвращению в эфир топ-чемпионатов Европы по футболу. Но приходят новости и с других европейских полей. В частности, Нидерландов, Швеции и Польши.



Фото: instagram.com/mrs.prom

Официальный сайт Аллсвенскан, высшей шведской футбольной лиги, сообщил о том, что начало чемпионата страны назначено на 14 июня.

Решение было принято по итогам видеоконференции с участием представителей 32 клубов, выступающих в двух сильнейших шведских дивизионах. Все участники соревнований проголосовали «за».

Интересно, что в «короналиберальной» Швеции пока планируют проводить матчи со зрителями (если позволит эпидемобстановка).

Федерация футбола соседней Польши также определилась с датами возобновления сезона.

Первые матчи высшей лиги Польши и второго дивизиона будут проведены в период с 30 мая по 6 июня 2020 года. Планируется, что сезон будет завершен после 30 июня. Матчи 1/4 финала Кубка Польши будут сыграны 27 мая, после чего будут определены даты проведения полуфиналов и финала.

А вот в Нидерландах любителям футбола придется отдохнуть. Премьер-министр страны запретил проведение спортивных турниров до 1 сентября.

Как сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), в стране запрещено проведение всех лицензированных мероприятий, в число которых входит профессиональный футбол. Данное ограничение также распространяется на проведение матчей без зрителей. В связи с этим KNVB намерен досрочно завершить проведение чемпионата страны.