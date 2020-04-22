Кроссовер Tiguan стал самым продаваемым автомобилем Volkswagen

Источник материала: Tut.by

По итогам прошлого года «паркетник» Tiguan стал самым популярным кроссовером в Европе (продано более 224 тысяч единиц) и самой успешной моделью концерна Volkswagen.





Весной 2020 года объемы производства Tiguan преодолели отметку в шесть миллионов единиц, сообщает пресс-служба производителя. Всего в 2019 году было выпущено 910 926 экземпляров кроссовера — по итогам продаж Tiguan попал в тройку самых популярных автомобилей в сегменте, уступив Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Премьера первого поколения Tigaun состоялась на автосалоне IAA во Франкфурте в 2007 году, тогда же автомобиль вышел на рынок. В 2008 году Volkswagen выпустил более 150.000 единиц Tiguan. В 2011 году была представлена обновленная версия кроссовера, тогда же годовой объем продаж модели впервые преодолел барьер в 500 тысяч единиц. Второе поколение Tiguan, в основу которого легла модульная платформа MQB, появилось на рынке весной 2016 года. В 2017 году дебютировала удлиненная версия «паркетника» с увеличенной на 110 мм колесной базой, обозначаемая приставкой Allspace. В этом году, напомним, Tiguan ожидает плановая модернизация .

В настоящее время Tiguan собирают на четырех заводах Volkswagen в разных уголках планеты — на головном предприятии в Вольфсбурге (Германия), калужском заводе в 170 км к юго-западу от Москвы, на китайской площадке в Шанхае и в мексиканском городе Пуэбла.