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Лукашенко отказался помочь ресторанам пережить кризис
Источник материала: KYKY>
Вчера, 21 апреля, во время поездки в Бобруйск Александр Лукашенко разъяснил, как предпринимателям пережить время пандемии. Сюжет
«Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы... Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить.
А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать», – заявил президент.
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