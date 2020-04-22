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Лукашенко отказался помочь ресторанам пережить кризис

22.04.2020 10:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 21 апреля, во время поездки в Бобруйск Александр Лукашенко разъяснил, как предпринимателям пережить время пандемии. Сюжет транслировали на телеканале ОНТ.

«Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы... Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить.

А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать», – заявил президент.

  • Ресторанный бизнес всерьез опасается, что не переживет кризис, вызванный эпидемией коронавириса. Минские заведения один за одним отправляются на вынужденные каникулы. Те, что продолжают работать, отмечают резкое падение выручки.
  • Представители сферы общепита в Минске через электронную петицию просили освободить кафе, рестораны и бары от уплаты налогов сроком до 120 дней, ввести каникулы на тот же срок на оплату коммунальных услуг и так далее. Электронное обращение было отправлено 15 дней назад, ответа пока нет.
  • Еще в начале апреля правительство подготовило первый пакет мер по поддержке экономики: выделить планировалось около 110 миллионов рублей. При этом до сих пор никаких решений по этому не принято.

Фото обложки: 2D Among Us.

Читайте по теме: Неестественный отбор. Как беларуский бизнес погибает от пандемии – на примере ресторанов и кафе

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера, 21 апреля, во время поездки в Бобруйск Александр Лукашенко разъяснил, как предпринимателям пережить время пандемии. Сюжет транслировали на телеканале ОНТ. ...
 
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