пишет «Минск-Новости». Рассказывает начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Валентина Масловская. Об этом«Минск-Новости». Рассказывает начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты





Какими законодательными актами регулируется возможность дистанционной работы в Беларуси?

Право на осуществление дистанционной работы на основании трудового договора закреплено в новой главе обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу 28 января 2020 года.





Заключая трудовой договор, стороны приобретают права, обязанности и несут ответственность в соответствии с законодательством о труде.





Работнику гарантируются ежегодное предоставление трудового отпуска, ежемесячная выплата заработной платы, оплата больничного. При этом за работу в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении трудовых обязанностей работнику гарантируется выплата заработной платы в размере не менее минимальной зарплаты, а также предоставляются другие социально-трудовые гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. В то же время и дистанционный работник, и наниматель несут ответственность за несоблюдение условий трудового договора.





В каких случаях можно перейти на дистанционную работу?

Данная форма работы востребована прежде всего тогда, когда наниматель и работник могут выполнять работу и осуществлять взаимодействие с использованием информационно-коммуникационных технологий. Если результат труда не может быть передан подобным образом, такая работа будет признаваться работой на дому. Современное законодательство о труде не предусматривает какого-либо списка должностей или профессий, представители которых могут выполнять работу дистанционно. Форма собственности организации в данном случае также не имеет значения.





Таким образом, дистанционно могут трудиться специалисты с разной степенью квалификации, которые смогут передавать результаты своего труда с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета. К примеру, так могут трудиться юристы, переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы. В отношении дистанционной работы не устанавливается требование о том, что для выполнения работы человек обязан находиться в определенном месте. Более того — он не обязан уведомлять нанимателя о своем местонахождении.





Как руководителю правильно оформить приказ/положение о дистанционной работе? Какие моменты нужно в нем отразить? Как вести учет рабочего времени кадровикам?

Предложение о выполнении дистанционной работы может исходить как от работника, так и от нанимателя. При этом, разумеется, стороны должны достигнуть согласия о выполнении работы на дистанции.









То, что работа является дистанционной, обязательно указывается в трудовом договоре. Издается соответствующий приказ, и оформляется дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, в котором оговариваются условия обмена документами и информацией в процессе трудовой деятельности, способы передачи результатов труда, особенности режима труда и отдыха, порядка предоставления отпуска, иные условия при дистанционной работе. Дополнительные соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником, выполняющим дистанционную работу, могут заключаться путем обмена электронными документами. Порядок организации учета рабочего времени стороны определяют самостоятельно.







