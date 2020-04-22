25 апреля в учреждениях образования будет учебный день

Источник материала: Горецкий вестник

В ближайшую субботу, 25 апреля, в учреждениях образования Могилевской области будет обычный учебный день.





Об этом сообщил начальник главного управления по образованию Могилевской области Андрей Заблоцкий. «В этот день рекомендовано организовать учебный процесс, в виде стимулирующих занятий по основным учебным предметам (математика, языки, химия, физика), — отметил он. – Также, учитывая, что 25 апреля объявлен днем Республиканского субботника, будет наводиться порядок в самих учебных заведениях и на прилегающих территориях».

Что касается следующей субботы, 1 мая, решение Министерством образования будет озвучено в ближайшее время.