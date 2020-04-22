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25 апреля в учреждениях образования будет учебный день

22.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В ближайшую субботу, 25 апреля, в учреждениях образования Могилевской области будет обычный учебный день.

 

25 апреля в учреждениях образования будет учебный день
Иллюстративное фото — Михаил Левцов

 

Об этом сообщил начальник главного управления по образованию Могилевской области Андрей Заблоцкий. «В этот день рекомендовано организовать учебный процесс, в виде стимулирующих занятий по основным учебным предметам (математика, языки, химия, физика), — отметил он. – Также, учитывая, что 25 апреля объявлен днем Республиканского субботника,  будет наводиться порядок в самих учебных заведениях и на прилегающих территориях».

Что касается следующей субботы, 1 мая, решение Министерством образования будет озвучено в ближайшее время.

 

mogilevnews.by


 
 
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  В ближайшую субботу, 25 апреля, в учреждениях образования Могилевской области будет обычный учебный день.     Об этом сообщил начальник главного управления по...
 
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