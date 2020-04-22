В Беларуси зарплаты “отвязали” от производительности. Что это значит

euroradio.fm разбирается вместе с аналитиками. Зарплаты работников на белорусских госпредприятиях больше не привязаны к производительности труда. Сергей Румас на срок до 31 декабря отменил порядок, который действовал в Беларуси ещё с 2014 года. Для чего это сделано и к каким последствиям может привести?разбирается вместе с аналитиками.





Что это было

В 2014 году на волне экономического кризиса Александр Лукашенко настоял, чтобы зарплаты на госпредприятиях можно было повышать, только если растёт производство. "Мне очень бы хотелось, особенно в этот период, чтобы у нас зарплата была выше, — говорил он в следующем, выборном 2015 году. — Но ситуация складывается, прежде всего по объективным причинам, таким образом, что мы эту зарплату на высоком уровне держать не можем. Тем более мы её жёстко привязали к производительности труда. Нет производства, реализации или есть в малых объёмах — такая и зарплата. Деньги печатать мы не будем. Поэтому такая сложилась ситуация".





Переводим на человеческий язык: я обещал вам среднюю зарплату — $500. Но “по объективным причинам” и поскольку вы её не можете заработать (“нет производства, реализации”), сейчас зарплаты ниже — “такая сложилась ситуация”.





Изначальная мысль о привязке зарплат на госпредприятиях к производительности труда — в принципе, здравая, считает старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб:









“Что такое производительность труда? Грубо говоря, это выработка на одного человека. Если человек больше производит и больше продаёт, то можно и нужно поднимать зарплаты.





С другой стороны, если предприятие не стало лучше работать, не стало больше производить, а при этом растут зарплаты (и если так происходит не на одном предприятии, а в целом по стране), то получается, что доходы населения растут быстрее, чем растёт экономика, и у людей на руках появляются “лишние деньги”. Экономика лучше не сработала, а денег стало больше. А “лишние деньги” приводят к разгону инфляции и к росту курса иностранных валют”.





На 2020 год в Беларуси тоже намечены президентские выборы. Но правительство выбирает противоположное экономическое решение — отвязать зарплаты от производительности труда. Почему?

Чтобы в два раза не упали зарплаты

По мнению Иосуба, отвязать зарплаты от производительности труда до конца 2020 года — это временное антикризисное решение, связанное с ситуацией в экономике из-за пандемии COVID-19.





“Сейчас вполне вероятно, что часть предприятий резко сократит производство. Другая часть может и будет производить в прежних объёмах, но не сможет найти сбыт, потому что упал внутренний спрос и спрос со стороны торговых партнёров. В этих условиях никто не спорит, что надо каким-то образом поддерживать даже не сами предприятия, а население. Этот пункт отменён для того, чтобы, например, когда производство на предприятиях уменьшится в два раза и в два раза упадут продажи, из-за него в два раза не упали зарплаты”.





Государство своих не бросит, дополняет независимый аналитик Сергей Чалый.





“Крупных госпредприятий у нас порядка ста. Это не так много — можно их администрировать. Это же не малый и средний бизнес, которых десятки тысяч. “Госов” будут спасать первыми. Но проблема в малом и среднем бизнесе, у которых нет ни денег, ни инфраструктуры.





А с “госами” ничего страшного не будет. Возможно, многим помогать как раз таки и не стоило. Никто не знает, кто из них в долгосрочной перспективе будет эффективен и кто достоин выживания. А сейчас этот вопрос отложили”.





Сохранить зарплаты в госсекторе на докризисном уровне — понятное намерение в выборный год. Но откуда будут брать средства на это руководители предприятий, чьё производство сократится или вовсе приостановится?





“В условиях сниженного спроса на продукцию может быть тактика, например, сохранить производство любой ценой и “работать на склад”. Это самоубийственная тактика, — рассуждает Иосуб. — С другой стороны, можно принять решение сознательное о сокращении производства. Конечно, будет меньше выручки, но будет меньше и затрат на комплектующие, сырьё и так далее. А высвобожденные средства можно направить на зарплаты. Теоретически у каких-то крупных госпредприятий будет возможность кредитоваться, в том числе и для выплат зарплат”.

“Магазинчики” не у дел

Зависимость зарплат от производительности труда не касалась частного бизнеса. Но смогут ли предприниматели обеспечить себе и своим сотрудникам докризисный уровень доходов? И поможет ли им в этом правительство?





Про подготовку пакета предложений по поддержке бизнеса премьер-министр Сергей Румас говорил почти месяц назад. Однако конкретных мер до сих пор не озвучено.





А вот некоторые спойлеры на прошлой неделе можно было услышать от Лукашенко в ходе его рабочей поездки по Гродненской области. Он рассказал, что поддержку из госбюджета будут распределять по предприятиям главы областей.





“Все деньги, которые будут в республиканском бюджете, мной уже принято решение железное, мы отдадим на места", ― сказал Лукашенко. И добавил, что “магазинчики”, сотрудники которых не нашли способа "пересидеть на другой работе два-три месяца", денег из бюджета не получат: "Что мы, магазинчик будем поддерживать? Да нам "Белавиа" надо поддержать, они же не могут летать, если аэропорты закрыты”.



