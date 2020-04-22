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Фотофакт
22.04.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Необычным способом прививают любовь к традициям учителя Беловежской школы искусств юным беловежцам.
Посмотрите, как здесь украсили окна школы перед светлым праздником яркими пасхальными яйцами и предвестниками весны – грачами. А создавали красоту учащиеся художественного отделения.
И настроение у проходящих мимо сразу становится праздничным и теплым!
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Необычным способом прививают любовь к традициям учителя Беловежской школы искусств юным беловежцам. Посмотрите, как здесь Сообщение Фотофакт появились сначала...
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