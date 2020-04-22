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Стало известно, на сколько Трамп приостановит иммиграцию
Источник материала: ОНТ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию. Об этом
Как заявил американский лидер, указ будет подписан примерно в среду. По его словам, данное ограничение распространится на тех, кто хочет получить грин-карту - постоянный вид на жительство в США. Цель данной меры - сохранить рабочие места для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил американский лидер, указ будет...
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