Пожары в Чернобыльской зоне подобрались к Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрались к Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Специалисты борются с огнем в Житомирской области, в 17 километрах от границы. В операции задействованы более 1300 пожарных, десятки единиц воздушной и наземной техники, в том числе специальный поезд.





Согласно последним данным, очаги возгорания удалось локализовать.

Не обошлось без пострадавших. Серьёзные ожоги получил мужчина. Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.





Напомним, пожар вспыхнул в зоне отчуждения 4 апреля. С того момента огнем были уничтожены десятки строений, выгорело более 11 тысяч гектаров леса.